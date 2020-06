Benevento in Serie A: il capolavoro di Pippo Inzaghi

NEWS CALCIO – Il Benevento torna in Serie A: questa sera decisiva la vittoria nella sfida contro la Juve Stabia. La partita si era messa in salita con l’espulsione nel primo tempo di Caldirola, poi nella ripresa è arrivato il gol decisivo di Marco Sau.

Con 7 giornate d’anticipo, la squadra allenata da Filippo Inzaghi conquista la promozione. La vittoria del campionato di Serie B non era in discussione, già prima del lock-down, ma fortunatamente sono riusciti a conquistarla e festeggiarla sul campo. Numeri straordinari: 76 punti conquistati in 31 partite, con 56 gol fatti e soltanto 15 subiti. La festa per le strade, in quel di Benevento, è già iniziata.

Per il Milan la promozione del Benevento in A non è una notizia straordinaria (si scherza…). Impossibile non ricordare, nella stagione 2017/2018, quei due storici (negativamente parlando) confronti tra le due squadre, allora allenate da Gattuso e De Zerbi. Il pareggio firmato dal portiere Brignoli all’andata (era la prima di Gattuso sulla panchina rossonera) e nel match di ritorno addirittura la vittoria a San Siro.

