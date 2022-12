Ex Milan – Giacinti: “E’ stato bello tornare al Vismara: grazie per l’affetto”

Domenica pomeriggio è andata in scena, al Vismara, la partita di campionato femminile tra Milan e Roma. La gara si è conclusa con una vittoria delle giallorosse grazie ad una doppietta di Giugliano. In campo era presente anche la grande ex della gara Valentina Giacinti, ex capitano delle rossonere oggi in forza alla Roma. Al termine della partita, l'attaccante bergamasca ha pubblicato un post sui social. "È stato bello tornare su questo campo, dove ho vissuto veramente tante emozioni. Grazie mille a tutti per l’affetto, gli abbracci e i regali ricevuti. Vi porto sempre con me", ha scritto Giacinti. Milan, presente nella top 5 delle squadre di Serie A più seguite sui social.