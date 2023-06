L’Eintracht Francoforte saluta Kamada: “Grazie per il tuo impegno, Daichi”

Uno degli obiettivi di mercato del Milan , con il quale la dirigenza avrebbe già intavolato una trattativa, è Daichi Kamada . Per l'arrivo del giapponese in rossonero mancano ancora alcuni dettagli e passerà ancora del tempo, dopo che negli ultimi giorni si sono riscontrate alcune problematiche. Ma tutto fa pensare che presto il trequartista tuttofare possa arrivare alla corte di Stefano Pioli e diventare un nuovo giocatore del Diavolo.

Daichi Kamada è diventato appetibile per diversi club, compreso il Milan, perché era in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. E lo stesso club tedesco ha voluto salutarlo attraverso i social, rendendogli omaggio dopo i 6 anni passati insieme. Sul profilo 'Twitter' de 'Die Adler', infatti, è stata pubblicata una foto del giapponese, corredata dai suoi numeri da giocatore e dal suo palmares. Oltre che dalla didascalia: "Grazie per il tuo impegno Diachi. Ti auguriamo tutto il meglio per il tuo viaggio futuro".