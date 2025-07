'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Juventus e della conferma in bianconero di Francisco Conceição. L'esterno offensivo portoghese lascia il Porto in via definitiva per la 'Vecchia Signora': 25 milioni di euro ai lusitani, decisivi ai fini dell'operazione i soldi incassati per la partecipazione al Mondiale per Club.