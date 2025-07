Prima pagina Corriere dello Sport: “Modric al Milan, benvenuto Picasso”

Il Napoli non si ferma più. Preso il difensore Sam Beukema (Bologna), ora accoglie Noa Lang, arrivato ieri in Italia per le visite mediche e proveniente dal PSV Eindhoven. Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, adesso punta il centrocampista Fabio Miretti, di proprietà della Juventus, nell'ultima stagione al Genoa.

Proprio i bianconeri, per la mediana, vogliono Morten Hjulmand, ex Lecce, oggi in forza allo Sporting Lisbona. Sì dal Porto per il riscatto di Francisco Conceição, si continua a trattare Jadon Sancho con il Manchester United ed è previsto un summit con il PSG per Randal Kolo Muani.

L'Inter, per il suo attacco, vuole Loïs Openda (RB Lipsia), mentre la Roma rilancia per il centrocampista colombiano Richard Ríos del Palmeiras, richiesto da molte squadre in Europa.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 15 luglio 2025