Napoli, Felipe Melo a De Laurentiis: “Lascia andare Osimhen” | VIDEO

Felipe Melo, ex giocatore del Galatasaray, chiede ad Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, di 'liberare' Victor Osimhen per i turchi

Il triangolo di calciomercato tra Victor Osimhen, Napoli e Galatasaray non si sblocca. Allora ci pensa il brasiliano Felipe Melo - ex giocatore del club turco - a lanciare un appello al Presidente dei campani, Aurelio De Laurentiis: "Perché non lo lasci partire? Lui vuole venire". Guarda il video con l'intervento dell'ex giocatore anche di Fiorentina, Inter e Juventus