Champions League, sarà Milan-Napoli: le reazioni social dei tifosi

Con il sorteggio per i quarti di Champions League che ha portato alla sfida tra Milan e Napoli, andiamo a leggere alcune reazioni sui social!

L'ansia per i sorteggi dei quarti di finale serpeggiava tra i vicoli dei social. A volte nascosta dagli sfottò e altre, invece, sincera ma felice di poter assistere ad un derby tutto italiano. Alla fine dei conti, una sfida tricolore ci sarà, quella tra Napoli e Milan , senza dimenticare l' Inter che affronterà la sorpresa Benfica .

Detto dei social, su Twitter sembra essere esplosa la felicità di molti tifosi del Napoli, che vedevano proprio i rossoneri di Stefano Pioli come l'avversaria preferita da incrociare. Molti sono gli urli di gioia, a partire da chi si definisce già in semifinale, fino ad arrivare a chi si fa forza grazie ai 20 punti di distacco in Serie A.