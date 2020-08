Calhanoglu accoglie Ibra: “Riprenderemo da dove abbiamo lasciato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, nella tarda serata di ieri, ha finalmente accolto Zlatan Ibrahimovic, sbarcato all’aeroporto di Linate. Una notizia che i tifosi aspettavano da giorni, dopo la trattativa per il rinnovo di contratto. Ma, a quanto pare, non sono soltanto i tifosi ad aver aspettato con ansia il ritorno dello svedese. Hakan Calhanoglu, infatti, attraverso il proprio profilo Instagram, ha accolto Ibra con un bel post, che testimonia ancora di più l’amicizia nata tra i due. La didascalia “Riprenderemo da dove abbiamo lasciato”, poi, è abbastanza eloquente sulla voglia del gruppo di ritornare in alto.