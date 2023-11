Bobo Tv, Vieri annuncia azioni legali per diffamazioni e offese | News

Attraverso i propri social Christian Vieri ha annunciato azioni legali per diffamazioni e offese contro la Bobo Tv

L'ex centravanti di Inter e Milan, infatti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo 'Instagram', annunciando azioni legali per diffamazioni ed offese contro la Bobo Tv. Una riposta forte e decisa da parte di Christian Vieri, soprattutto in relazione al rapporto che aveva con i suoi compagni di viaggio nei consueti appuntamenti in diretta su 'Twitch'. Ecco, dunque, il comunicato.