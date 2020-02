Milan sui social – Le rossonere si preparano ai quarti di Coppa Italia

ULTIME MILAN – Non solo il Derby. Il weekend sarà importante per i colori rossoneri anche dal punto di vista del Milan Femminile. La squadra di Maurizio Ganz infatti sabato giocherà i quarti di finale di Coppa Italia. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune foto scattate durante la seduta di allenamento svolta oggi dalle ragazze del Milan. Lavoro intenso per prepararsi al meglio. Ecco tutti gli scatti, pubblicati con la seguente didascalia: “Vismara: al lavoro verso i Quarti di Coppa Italia Femminile”. Una partita molto importante, che potrebbe regalare la semifinale come è successo già alla squadra maschile, che giovedì affronterà la Juventus per l’andata.

