Ronaldo il Fenomeno: il malore, i record, vita privata e hobby di oggi

Ronaldo il Fenomeno , ovvero Ronaldo Luís Nazário de Lima, compie 46 anni. Nonostante dal suo ritiro siano passati già 12 anni, il brasiliano è ancora ricordato come uno dei giocatori più forti di tutti i tempi e continua ad essere uno dei campioni di calcio più ricercati su internet. Sono infatti ancora frequenti le domande che gli utenti ricercano on line, noi proviamo a dare qualche risposta, a partire da un interrogativo molto semplice:

L'ex giocatore di PSV, Barcellona, Inter, Milan e Real Madrid attualmente è il presidente del Real Valladolid e del Cruzeiro . Il 3 settembre 2018 ha infatti acquistati il 51% delle quote della società spagnola, diventandone l'azionista di maggioranza e - di fatto - il proprietario. Tre anni più tardi, il 18 dicembre 2021 ha poi acquistato il 90% del Cruzeiro, la squadra in cui è cresciuto e con cui ha esordito tra i professionisti

Bene, anche se continua a lottare contro l'ipotiroidismo, diagnosticatogli ai tempi del Milan. L'ipotiroidismo è un disturbo che rallenta il metabolismo e che induce il soggetto ad ingrassare. Una malattia che Ronaldo non poteva curare adeguatamente quando era in attività (i farmaci necessari per tenerlo a bada sono degli ormoni considerati doping nel calcio) e che quindi si è trascinato nel tempo. "Non ce la faccio più, ho perso contro il mio corpo", disse il giorno del suo ritiro.