Olimpiadi 2020 – L’argento Diana Bacosi e l’invito a Zlatan Ibrahimovic

Diana Bacosi, argento nello skeet femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha rivolto un'insolito invito a Zlatan Ibrahimovic

Diana Bacosi , argento nello skeet femminile (specialità del tiro a volo) alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , ha rivolto un'insolito invito a Zlatan Ibrahimovic . L’azzurra, proprio oggi, è salita sul podio per la seconda volta in carriera dopo l’oro di Rio de Janeiro nel 2016. Una grande impresa per la tiratrice che a 38 anni arricchisce un palmarès che conta anche quattro titoli europei e due mondiali. Un'atleta straordinaria che, però, ha dei modelli inaspettati vista la disciplina da lei praticata.

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. È la stessa azzurra a rivelare la sua grande stima per il campione svedese con alcune dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport': "Non mi intendo molto di calcio, ma ho letto i suoi libri e visto la sua storia. Mi piace il suo carattere e il suo modo di porsi, è un bel personaggio. Mi piacerebbe incontrarlo, so che è un appassionato di caccia e di pesca, magari dopo un caffè insieme ci facciamo un giro sul campo e spariamo a qualche piattello insieme". E chissà che Ibra non raccolga sfida e invito.