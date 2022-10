Milan, Leao si presenta calvo su Fifa 23! Ma non è un errore: la curiosità

Chi non si è mai destreggiato, con un joypad in mano, a telecomandare i propri idoli ai videogiochi? Una pratica molto diffusa da diverso tempo che ha costruito un movimento di appassionati sempre più importante, che non vede l'ora di ammirare gli aggiornamenti che di anno in anno vengono promossi dalle varie aziende sviluppatrici. Chi ha acquistato Fifa 23, ed è un tifoso del Milan, si è però imbattuto in una spiacevole sorpresa che riguarda Rafael Leao, il giocatore rossonero al momento più rappresentativo.