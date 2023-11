Milan, Leao come Mexes e van Basten: la curiosa statistica | News

Rafael Leao , in occasione di Milan - PSG , ha segnato uno dei gol più belli delle ultime stagioni. La sua rovesciata, a seguito di una perfetta coordinazione, rimarrà nei ricordi dei tifosi rossoneri per diverso tempo, anche perché una rete così spettacolare sarà difficile da dimenticare.

Ma il portoghese non è il primo ad aver segnato in rovesciata in Champions League con la maglia del Milan. Prima di lui ci erano riusciti altri due rossoneri, tutti, curiosamente, a novembre. Il 25 novembre 1992 Marco van Basten aveva siglato un gol in acrobazia contro il Goteborg, mentre il 21 novembre 2012 era stata la volta di Philippe Mexes contro l'Anderlecht.