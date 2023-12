Milan, ricordi Deulofeu? All’Udinese è diventato un vero e proprio caso

Di assist ne servì 3, di cui uno epico e rimasto nella memoria dei tifosi rossoneri a Mario Pasalic contro i felsinei. Il Diavolo era sotto di due uomini per le espulsioni di Gabriel Paletta e Juraj Kucka, ma ci pensò Gerard Deulofeu a compiere l'impresa per il Milan scartando mezza difesa e appoggiando per il croato. Il club rossonero vinse 1-0, ma quel match per molti è stato tra i più palpitanti degli ultimi, difficili, anni. Dopo il ritorno al Barcellona e l'esperienza al Watford lo spagnolo è tornato in Italia con la maglia dell'Udinese, dove è diventato un vero e proprio caso.

Udinese, l'ex Milan Gerard Deulofeu è fuori da gennaio — Gerard Deulofeu, infatti, è praticamente sparito dai radar nell'ultimo anno e mezzo. Quasi un anno fa, il 12 novembre 2022 ha rimediato una contusione al ginocchio contro il Napoli, che lo aveva costretto a rimanere lontano dai campi per tre giornate. Rientrato contro la Sampdoria si è dovuto arrendere dopo appena 13', tradito dal suo fisico, e si è operato al ginocchio. Ecco, da quel momento l'ex Milan non è più ritornato in campo e potrebbe restare fuori almeno fino ad inizio 2024. Gli amanti del bel calcio e i tifosi dell'Udinese si augurano di rivederlo presto in campo, per essere deliziati dalle sue giocate sopraffine. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, servono due difensori: il piano di Furlani e Moncada >>>

