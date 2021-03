Ibrahimovic a Sanremo: “Ho chiesto ad un motociclista di accompagnarmi”

Ibrahimovic: “Se Zlatan non va al Festival, il Festival va da Zlatan”

L'ospite d'eccezione del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic, intervenuto direttamente dal Teatro Ariston ha spiegato il motivo del suo arrivo in ritardo. "C'era un incidente, spero che nessuno si sia fatto male. Dopo tre ore fermo in autostrada sono uscito dal pullmino e ho fermato un motociclista. Gli ho chiesto se poteva portarmi a Sanremo, menomale che era milanista. Per salvare il mio Festival ho fatto 60 km in moto. Ieri ero mancato, ma oggi sono tornato. Ero a Milano, ma perché non siete venuti a casa mia? Potevate fare il Festival da me. Regola numero 4: se Zlatan non va al Festival, il Festival va da Zlatan".