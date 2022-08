Ex Milan, la Porsche di Marco van Basten è in vendita: può essere tua!

Attualmente in Emilia è in vendita una macchina che fu di van Basten. Quindi, la vettura dell'ex Milan può ora essere acquistata da chiunque

Come riportato da GQ Italia nelle scorse ore su Ruote da Sogno , portale specializzato nella compravendita di veicoli, è apparsa un'inserzione con oggetto una macchina che fu della leggenda del Milan Marco van Basten.

Si tratta di una Porsche 928 GT immatricolata nel 1989, che però segna solamente 78529 chilometri di strada percorsa. La macchina è di colore verde scuro con interni in pelle nera e il prezzo fissato dall'attuale proprietario non è affatto proibitivo, soprattutto considerando il modello dell'auto e la storia che si porta dietro: parliamo di 65.000 euro.

Per poter dare un'occhiata dal vivo al gioiellino che appartenne al Cigno di Utrecht, è sufficiente recarsi allo showroom di Ruote da Sogno, situato nella motor valley con sede a Reggio Emilia.