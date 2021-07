Ballo-Touré, la curiosità: quella volta che perse in finale contro Tomori

Fodé Ballo-Touré e Fikayo Tomori si sono scontrati qualche anno fa in una finale. Ora potrebbero diventare compagni di squadra al Milan

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. Sono tante le mancanze che presenta la rosa in questo momento. Tra queste bisogna annoverare quella di un vice Theo Hernandez. Lo scorso anno fu Diogo Dalot a sopperire alle assenze del francese ma, in questo momento, la trattativa per riportare il portoghese a Milano è tutt'altro che semplice. Per questo motivo il Milan ha avviato i contatti con il Monaco per il giovane Fodé Ballo-Traorè, terzino sinistro classe 1997.