Calciomercato Milan, top news: Ballo-Touré vice Theo, occhi su Luis Alberto

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 9 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano la grande novità rappresentata da Fodé Ballo-Touré. Trattativa in corso con il Monaco: sarà lui il vice Theo? I rossoneri lavorano per regalare il nuovo trequartista a Stefano Pioli: tante le alternative di qualità. Attenzione alla notizia dalla Spagna, che riporta un rinnovo imminente di Simon Kjaer. Nelle prossime schede tutte le Top News di giornata sul calciomercato del Milan. Pezzo in continuo aggiornamento!