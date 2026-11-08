Genoa-Milan, la lavagna tattica: il pericolo Osmajic e la mossa nell'uno contro uno per colpire De Rossi

Genoa-Milan, undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il Diavolo arriva dalla vittoria nel derby e dalla sconfitta in Europa League, mentre il Genoa sta volando: 12 punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Ecco la nostra preview.

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1. Come arriva l'avversario

2. Probabile formazione

3. Sistema di gioco

4. Fase di possesso

5. Fase di non possesso

I padroni di casa arrivano alla partita di domenica con il morale alto dopo una settimana in cui sono arrivate tre vittorie. Dopo un avvio di campionato negativo,, tra cui quella contro la Juventus.De Rossi dovrà fare a meno dell’infortunato Venturino e di Østigård, che dovrà scontare una giornata di squalifica.XI Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Marcandalli, Otoa; Ehizibue, Sow, Ellertsson, Messias; Baldanzi, Osmajic.Il Grifone si schiera con un 3-4-2-1 e, fatto di passaggi nello stretto e movimenti continui, con scambi di posizione tra centrocampo e trequarti.In possesso, l’impostazione parte dalla difesa, con uno dei due centrocampisti che si abbassa per dare supporto e. Gli esterni, invece, rimangono larghi. Possiamo però vedere anche un Genoa più verticale, con il portiere che cerca subito la palla lunga sulla punta oppure prova a saltare la prima linea di pressione servendo direttamente i trequartisti.In non possesso, la squadra si abbassa molto e, con gli esterni che si allineano ai difensori centrali e i trequartisti che si allargano per occupare gli spazi sulle corsie laterali. Questo sistema permette ai rossoblù di essere più compatti in difesa, sfruttando la fisicità dei propri difensori e mantenendo la possibilità di ripartire non appena recuperano il pallone.

Contro questo schieramento, i rossoneri potranno provare a trovare spazi tra le linee attraverso una buona gestione del possesso. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di avanzare palla al piede con un difensore centrale, cercando di attirare fuori un avversario dalla linea difensiva. In questo modo si potrebbe liberare spazio alle sue spalle o permettere a un compagno di ricevere il pallone senza pressione.

6. Transizione offensiva

7. Transizione difensiva

8. Dove il Milan deve stare attento

L’idea è quella di cercare il contropiede, sfruttando la difesa avversaria non ancora schierata. In queste situazioni, oltre alla punta che rimane alta,, così come gli esterni che, grazie alla loro rapidità, possono dare ulteriore supporto alla fase offensiva.I ragazzi di De Rossi non cercano sempre il recupero immediato del pallone, se non in alcune situazioni.e compatta. Dopo aver perso il pallone, quindi, il Genoa tende a rientrare nella propria metà campo piuttosto che cercare subito una pressione aggressiva.I rossoneri dovranno prestare molta attenzione al Genoa, soprattutto nel suo stadio, dove in questa stagione ha conquistato 10 dei 13 punti attuali in classifica.

I maggiori pericoli arriveranno dalla fisicità della squadra e dai movimenti dei trequartisti e dei centrocampisti, che con i loro scambi di posizione possono togliere punti di riferimento e costringere la difesa del Milan a prestare maggiore attenzione.

Un'altra arma a disposizione di De Rossi è la ripartenza dopo un calcio d'angolo. In queste occasioni, attraverso un rinvio lungo o una ripartenza palla al piede, i genoani sono già riusciti a fare male agli avversari in questo campionato. Per questo motivo, i rossoneri dovranno lasciare alcuni uomini a protezione della propria metà campo e, in caso di perdita del pallone, essere rapidi a rientrare e ricompattarsi in difesa.

Infine, attenzione alla punta Osmajic, in grande forma e capace non solo di segnare, ma anche di aiutare la squadra in entrambe le fasi di gioco.

9. Dove il Milan può colpire

10. Duelli chiave

11. La chiave tattica

I rossoneri potranno però contare su alcune armi a proprio favore. Sarà importanteche si presenteranno durante la partita. Anche le conclusioni da fuori area e i tagli tra i difensori centrali potrebbero creare problemi alla squadra di casa.I duelli principali saranno a centrocampo, dove il Milan proverà a organizzare il proprio gioco e il Genoa cercherà di metterlo in difficoltà. Saranno importanti anche le situazioni di uno contro uno e didurante la partita: la squadra più brava a sfruttarle potrà creare maggiori pericoli.Il Milan proverà a fare la partita, ma di fronte avrà un Genoa in grande forma e che sa come rendersi pericoloso. I rossoneri dovranno affrontare fin da subito la gara con la giusta mentalità,

La chiave potrebbe essere proprio l'atteggiamento con cui il Milan scenderà in campo, insieme alla voglia di lottare su ogni pallone. Anche le sostituzioni potrebbero avere un impatto importante e risultare decisive per entrambe le squadre.

(autore Lorenzo Lancini – Occhio al Talento)