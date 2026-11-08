Genoa-Milan, la lavagna tattica: il pericolo Osmajic e la mossa nell'uno contro uno per colpire De Rossi

Analisi tattica verso Genoa-Milan: dal modulo 3-4-2-1 alle transizioni veloci del Grifone. Ecco le contromisure di Amorim per scardinare la difesa di De Rossi
Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video
Genoa-Milan, undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il Diavolo arriva dalla vittoria nel derby e dalla sconfitta in Europa League, mentre il Genoa sta volando: 12 punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Ecco la nostra preview.
1. Come arriva l'avversarioI padroni di casa arrivano alla partita di domenica con il morale alto dopo una settimana in cui sono arrivate tre vittorie. Dopo un avvio di campionato negativo, nelle ultime cinque partite ne hanno vinte quattro, tra cui quella contro la Juventus.
2. Probabile formazioneDe Rossi dovrà fare a meno dell’infortunato Venturino e di Østigård, che dovrà scontare una giornata di squalifica.
XI Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Marcandalli, Otoa; Ehizibue, Sow, Ellertsson, Messias; Baldanzi, Osmajic.
3. Sistema di giocoIl Grifone si schiera con un 3-4-2-1 e cerca di sviluppare un gioco rapido, fatto di passaggi nello stretto e movimenti continui, con scambi di posizione tra centrocampo e trequarti.
4. Fase di possessoIn possesso, l’impostazione parte dalla difesa, con uno dei due centrocampisti che si abbassa per dare supporto e creare una situazione di 3+1. Gli esterni, invece, rimangono larghi. Possiamo però vedere anche un Genoa più verticale, con il portiere che cerca subito la palla lunga sulla punta oppure prova a saltare la prima linea di pressione servendo direttamente i trequartisti.
5. Fase di non possessoIn non possesso, la squadra si abbassa molto e forma una sorta di 5-4-1, con gli esterni che si allineano ai difensori centrali e i trequartisti che si allargano per occupare gli spazi sulle corsie laterali. Questo sistema permette ai rossoblù di essere più compatti in difesa, sfruttando la fisicità dei propri difensori e mantenendo la possibilità di ripartire non appena recuperano il pallone.
Contro questo schieramento, i rossoneri potranno provare a trovare spazi tra le linee attraverso una buona gestione del possesso. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di avanzare palla al piede con un difensore centrale, cercando di attirare fuori un avversario dalla linea difensiva. In questo modo si potrebbe liberare spazio alle sue spalle o permettere a un compagno di ricevere il pallone senza pressione.
6. Transizione offensivaL’idea è quella di cercare il contropiede, sfruttando la difesa avversaria non ancora schierata. In queste situazioni, oltre alla punta che rimane alta, i trequartisti accompagnano l’azione, così come gli esterni che, grazie alla loro rapidità, possono dare ulteriore supporto alla fase offensiva.
7. Transizione difensivaI ragazzi di De Rossi non cercano sempre il recupero immediato del pallone, se non in alcune situazioni. L’idea principale è quella di difendere in maniera ordinata e compatta. Dopo aver perso il pallone, quindi, il Genoa tende a rientrare nella propria metà campo piuttosto che cercare subito una pressione aggressiva.
8. Dove il Milan deve stare attentoI rossoneri dovranno prestare molta attenzione al Genoa, soprattutto nel suo stadio, dove in questa stagione ha conquistato 10 dei 13 punti attuali in classifica.
I maggiori pericoli arriveranno dalla fisicità della squadra e dai movimenti dei trequartisti e dei centrocampisti, che con i loro scambi di posizione possono togliere punti di riferimento e costringere la difesa del Milan a prestare maggiore attenzione.
Un'altra arma a disposizione di De Rossi è la ripartenza dopo un calcio d'angolo. In queste occasioni, attraverso un rinvio lungo o una ripartenza palla al piede, i genoani sono già riusciti a fare male agli avversari in questo campionato. Per questo motivo, i rossoneri dovranno lasciare alcuni uomini a protezione della propria metà campo e, in caso di perdita del pallone, essere rapidi a rientrare e ricompattarsi in difesa.
Infine, attenzione alla punta Osmajic, in grande forma e capace non solo di segnare, ma anche di aiutare la squadra in entrambe le fasi di gioco.
9. Dove il Milan può colpireI rossoneri potranno però contare su alcune armi a proprio favore. Sarà importante sfruttare l’imprevedibilità e le situazioni di uno contro uno che si presenteranno durante la partita. Anche le conclusioni da fuori area e i tagli tra i difensori centrali potrebbero creare problemi alla squadra di casa.
10. Duelli chiaveI duelli principali saranno a centrocampo, dove il Milan proverà a organizzare il proprio gioco e il Genoa cercherà di metterlo in difficoltà. Saranno importanti anche le situazioni di uno contro uno e di superiorità numerica che si creeranno durante la partita: la squadra più brava a sfruttarle potrà creare maggiori pericoli.
11. La chiave tatticaIl Milan proverà a fare la partita, ma di fronte avrà un Genoa in grande forma e che sa come rendersi pericoloso. I rossoneri dovranno affrontare fin da subito la gara con la giusta mentalità, aggredendo gli avversari e cercando di portarsi in vantaggio.
La chiave potrebbe essere proprio l'atteggiamento con cui il Milan scenderà in campo, insieme alla voglia di lottare su ogni pallone. Anche le sostituzioni potrebbero avere un impatto importante e risultare decisive per entrambe le squadre.
(autore Lorenzo Lancini – Occhio al Talento)
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