1. Come arriva l’avversario

2. Probabile formazione

I padroni di casa arrivano alla partita di lunedì dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Como. Nonostante l'ultimo risultato, però, la squadra di Pisacane sta disputando una stagione molto positiva: ha già conquistato 16 punti, battendo anche l'Atalanta e pareggiando con la Juventus. Tra i protagonisti c'è anche Maldini, autore della metà dei gol segnati dal Cagliari in campionato.Pisacane dovrà fare a meno degli infortunati Felici e Liteta e dello squalificato Deiola, ma ritrova Mina in difesa.

Possibile XI di partenza:

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Rodríguez, Kofler; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Maldini; Mendy.

3. Sistema di gioco

4. Fase di possesso

I sardi giocano con un 3-5-1-1 flessibile, che può cambiare in base alle diverse situazioni di gioco. Nel complesso, la squadra di Pisacane alterna una manovra ordinata, fatta di passaggi e gestione del possesso, a un gioco più verticale e veloce. Può contare su giocatori fisici, ma anche su elementi tecnici e bravi nell'uno contro uno.In fase di possesso, la prima impostazione avviene attraverso una struttura 2+1, con Romano che si abbassa per aiutare i centrali nella costruzione dal basso.

In questa situazione, il braccetto di destra si allarga, occupando la posizione di terzino, mentre sul lato opposto è l'esterno sinistro ad abbassarsi. Si crea così una sorta di linea difensiva a quattro.

Davanti, invece, il giocatore alle spalle della punta, che probabilmente sarà il grande ex Maldini, si allarga sulla sinistra, mentre l'esterno destro si alza. Insieme alla punta, i due formano una linea offensiva a tre.

In sintesi, quando il Cagliari costruisce palla a terra, il 3-5-1-1 iniziale può trasformarsi in una sorta di 4-1-2-3.

Oltre alla costruzione dal basso, i padroni di casa cercano spesso anche il lancio lungo sulla punta, con l'obiettivo di alzare il baricentro e creare situazioni offensive. In questo caso, diventano importanti la capacità dell'attaccante di proteggere il pallone e la sua fisicità.

5. Fase di non possesso

Quando è costretta a difendersi, la squadra di Pisacane cerca di compattarsi e limitare gli spazi agli avversari. I tre centrali si avvicinano tra loro, mentre gli esterni di centrocampo si abbassano.

In queste situazioni possiamo vedere un 5-3-2 molto difensivo e compatto, con tutti gli uomini nella propria metà campo.

6. Transizione offensiva

7. Transizione difensiva

8. Dove il Milan deve stare attento

Non appena recupera il possesso, il Cagliari può scegliere diverse soluzioni: cercare la palla lunga sulla punta, sfruttare la velocità e l'uno contro uno di Maldini oppure gestire con calma il pallone e costruire un attacco più ordinato.Dopo aver perso il pallone, l'idea principale è quella di rientrare in difesa e abbassare il baricentro, cercando di ricompattare la squadra.I rossoneri dovranno prestare parecchia attenzione ai sardi, autori fin qui di un ottimo campionato.

In particolare, bisognerà fare attenzione ai duelli fisici a centrocampo, dove il Cagliari potrebbe avere una superiorità numerica. Da non sottovalutare anche la capacità della punta di proteggere il pallone e giocare di sponda, situazioni che possono portare a falli della difesa rossonera e quindi a pericolose punizioni.

Infine, attenzione alla posizione molto mobile di Maldini, che può spostarsi dalla zona di seconda punta a quella di esterno, senza dare punti di riferimento alla difesa. Pericolose anche le sue conduzioni palla al piede.

9. Dove il Milan può colpire

Il Milan può colpire cercando il giocatore libero tra la linea di centrocampo e quella d'attacco del Cagliari, uno spazio che in alcune situazioni non viene occupato con sufficiente attenzione.

Pulisic, ad esempio, potrebbe abbassarsi proprio in quella zona per ricevere il pallone e attirare fuori un difensore, creando così spazi da attaccare per i compagni.

Un'altra soluzione riguarda gli inserimenti dei giocatori più arretrati, che la difesa sarda potrebbe faticare a leggere. Sarà importante anche cercare cambi di gioco rapidi per trovare l'uomo libero sul lato opposto, sfruttando il fatto che la difesa tende a stringersi molto.

Infine, i rossoneri potranno provare a mantenere ampiezza e costringere gli esterni del Cagliari a uscire sull'uomo. In questo modo potrebbe aprirsi uno spazio tra l'esterno e il difensore centrale, che il Milan dovrà essere bravo ad attaccare.

10. Duelli chiave

Sicuramente sarà una partita molto fisica. Un duello importante sarà quello tra la punta del Cagliari e i centrali del Milan: chi riuscirà a imporsi fisicamente potrà dare un vantaggio alla propria squadra.

Un altro confronto da seguire sarà quello tra gli esterni rossoneri e la difesa cagliaritana, soprattutto nelle situazioni di uno contro uno.

11. La chiave tattica

La chiave tattica potrebbe riguardare gli spazi concessi dalle due squadre e le situazioni che nasceranno dalle palle perse.

Il Milan dovrà cercare di sfruttare gli spazi e le incertezze del Cagliari, soprattutto tra i reparti e sulle corsie laterali. I padroni di casa, invece, potranno puntare sull'imprevedibilità di Maldini e sulla fisicità della propria punta.

Articolo a cura di Lorenzo Lancini - Occhio al Talento.