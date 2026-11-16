La storia dei portoghesi al Milan è fatta di percorsi molto diversi: campioni capaci di lasciare un segno indelebile, giocatori arrivati con grandi aspettative e avventure terminate dopo pochi mesi. Un rapporto che attraversa tre decenni e che, negli ultimi anni, si è esteso anche alla panchina rossonera.

Il primo portoghese a vestire la maglia del Milan è stato Paulo Futre, arrivato nell'estate del 1995. Reduce da esperienze importanti con Porto e Atlético Madrid, l'attaccante era considerato uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. La sua avventura in rossonero, però, fu condizionata dagli infortuni: riuscì a collezionare una sola presenza ufficiale, nella vittoria per 7-1 contro la Cremonese del 12 maggio 1996. Una parentesi brevissima, che lo ha comunque consegnato alla storia come il primo portoghese del Milan.

Di tutt'altro spessore l'esperienza di Manuel Rui Costa. Arrivato dalla Fiorentina nell'estate del 2001, il fantasista è diventato uno dei protagonisti del Milan di Carlo Ancelotti. In cinque stagioni ha collezionato 192 presenze e 11 gol, distinguendosi soprattutto per la qualità tecnica e la capacità di mettere i compagni nelle condizioni migliori per segnare. Nel suo palmarès rossonero figurano uno Scudetto, una Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Supercoppa europea. Il suo nome resta uno dei più importanti nella storia dei calciatori portoghesi passati da Milanello.

Andre Silva e Rafael Leão: due storie completamente diverse

Dopo Rui Costa bisogna attendere il 2017 per ritrovare un portoghese nella prima squadra rossonera. Il terzo è, acquistato dal Porto nell'estate di quell'anno. L'investimento e le aspettative erano importanti, ma il centravanti non riuscì a imporsi come previsto. Nella sua esperienza milanista mise insieme 41 presenze, 10 gol e 2 assist, senza diventare il riferimento offensivo che la società sperava di aver trovato. Al termine della stagione lasciò il club.

Nell'estate del 2019 arrivò invece Rafael Leão, destinato a scrivere una storia completamente differente. Acquistato dal Lille, il portoghese ha attraversato un percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei principali protagonisti della squadra. Velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sono diventati i suoi marchi di fabbrica. Il momento più importante è arrivato nella stagione 2021-2022, quando ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto, venendo premiato come miglior giocatore della Serie A. Nel suo percorso rossonero ha aggiunto anche la Supercoppa italiana del 2024. Tra i portoghesi passati dal Milan, è quello che ha avuto l'impatto più duraturo.

Dalot e João Félix: due parentesi in prestito

Tra le esperienze più recenti c'è quella di, arrivato dal Manchester United nell'ottobre 2020 con la formula del prestito. Il terzino portoghese è rimasto a Milano per una stagione, nella quale è stato impiegato su entrambe le fasce. Il bilancio è stato di 33 presenze, 2 gol e 3 assist. Al termine dell'annata è tornato in Inghilterra, ma la sua parentesi rossonera è stata comunque più consistente rispetto ad altre esperienze lusitane.

Nel gennaio 2025 il Milan ha scelto di puntare su João Félix, arrivato in prestito dal Chelsea. L'esordio a San Siro è stato subito positivo, con un gol nella prima partita disputata con la nuova maglia. L'avventura, tuttavia, non è riuscita a decollare con continuità e si è conclusa dopo pochi mesi. Il bilancio finale è stato di 21 presenze, 3 reti e un assist.

Le meteore portoghesi: da Pelé a Tiago Djaló

La lista dei portoghesi legati al Milan non si esaurisce con i sette calciatori che hanno raccolto almeno una presenza ufficiale in prima squadra. Nel corso degli anni, infatti, diversi giocatori lusitani sono transitati dal settore giovanile rossonero senza riuscire a compiere il salto definitivo.

Tra questi c'è Ricardo Ferreira, difensore classe 1992 arrivato dal Porto. Dopo un'esperienza con la Primavera, non è riuscito a trovare spazio in prima squadra ed è stato successivamente ceduto. Un percorso simile a quello di Pelé, all'anagrafe Judilson Mamadu Tuncara Gomes, centrocampista classe 1991 proveniente dal settore giovanile del Genoa. Anche per lui non è arrivato l'esordio con i grandi: dopo una serie di prestiti, ha proseguito la carriera lontano da Milano.

Un altro nome è quello di Tiago Dias, attaccante portoghese passato dal settore giovanile rossonero e mai arrivato a collezionare presenze ufficiali con la prima squadra. Nel 2019 ha lasciato il Milan per proseguire il proprio percorso altrove.

C'è poi Tiago Djaló, difensore arrivato a Milano nel 2019 e inserito nel progetto del settore giovanile. La sua esperienza rossonera è stata breve e non è arrivato l'esordio in prima squadra: successivamente ha proseguito la carriera, fino a raggiungere il calcio professionistico ad alti livelli. Sono storie meno conosciute rispetto a quelle di Rui Costa e Leão, ma che contribuiscono a ricostruire il passaggio dei talenti portoghesi da Milanello.

Da Fonseca a Conceição fino ad Amorim: il Portogallo anche in panchina

Il legame tra il Milan e il Portogallo non riguarda soltanto i calciatori. Negli ultimi anni, infatti, anche la panchina rossonera ha parlato portoghese. Il primo è stato, arrivato nell'estate del 2024 dopo le esperienze con Roma e Lille. La sua avventura si è conclusa nel corso della stessa stagione, senza riuscire a dare continuità al progetto tecnico.

Al suo posto è arrivato Sérgio Conceição, un altro allenatore lusitano con un passato importante nel calcio portoghese, soprattutto alla guida del Porto. La sua esperienza al Milan è stata breve, ma ha portato in bacheca la Supercoppa italiana del gennaio 2025, conquistata battendo l'Inter in finale.

Il capitolo più recente è quello di Rúben Amorim, che rappresenta un'ulteriore conferma del rapporto sempre più stretto tra il club rossonero e il calcio portoghese. Con il suo arrivo, il Milan ha proseguito una particolare successione di tecnici lusitani, affiancando alla presenza di Leão e degli altri giocatori portoghesi anche una guida tecnica proveniente dallo stesso Paese.

Gonçalo Inácio e i nuovi obiettivi: il mercato rossonero guarda ancora al Portogallo

Una storia tra campioni, occasioni mancate e nuove scommesse

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Il legame tra il Milan e il calcio portoghese potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo anche attraverso il mercato. Tra i profili accostati ai rossoneri c'è infatti, difensore centrale dello Sporting Lisbona, da tempo considerato uno dei talenti più interessanti del panorama lusitano. Il suo nome è stato inserito tra i possibili obiettivi per rinforzare il reparto arretrato, in un percorso che conferma l'attenzione del club verso il mercato portoghese. Il Milan potrebbe dunque tornare a pescare in Portogallo per individuare un nuovo rinforzo. Per il momento si tratta di un'ipotesi di mercato, ma Gonçalo Inácio rappresenta un ulteriore nome da aggiungere alla lunga lista di portoghesi che, tra passato e futuro, hanno incrociato la storia rossonera.Da Futre a Rui Costa, da André Silva a Rafael Leão, fino a Dalot, João Félix e Gonçalo Ramos: sono sette i portoghesi che hanno vestito la maglia della prima squadra rossonera. Accanto a loro ci sono le meteore del settore giovanile e i tre allenatori che hanno guidato il Milan negli ultimi anni.Un bilancio fatto di storie molto diverse. Rui Costa e Leão rappresentano i due grandi riferimenti, mentre Futre, André Silva e João Félix sono esempi di quanto non sempre il talento e le aspettative si traducano in un'esperienza positiva. Il filo portoghese, però, continua a essere presente a Milanello: con Amorim in panchina e nuovi protagonisti in campo, il rapporto tra il Milan e il Portogallo ha ancora nuovi capitoli da scrivere.