Tra cifre folli e telenovele la Serie A fatica: la strategia del Milan è l'unica vera eccezione

È un mercato sempre più pazzo: la sessione estiva che stiamo vivendo è caratterizzata da colpi milionari e cifre importantissime anche per giocatori che non hanno dimostrato molto nella stagione passata. In tutto questo la Serie A fatica tremendamente a tenere il passo di mercati ben più ricchi come la Premier League, ma anche la Saudi Pro League e il campionato turco.

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Le beffe di mercato per le big italiane e le telenovele estive

L' Inter ha lavorato per settimane per Palestra, ma è stata beffata dal Chelsea , entrato di prepotenza nella trattativa con l'Atalanta offrendo più soldi a giocatore e club. Niente esterno per i nerazzurri che stanno ancora cercando il sostituto di Dumfries.

ha lavorato per settimane per Palestra, ma è stata beffata dal , entrato di prepotenza nella trattativa con l'Atalanta offrendo più soldi a giocatore e club. Niente esterno per i nerazzurri che stanno ancora cercando il sostituto di Dumfries. Discorso uguale per la Roma : Greenwood è andato al Fenerbahce e si continua a faticare nel chiudere colpi di mercato importanti in poco tempo.

: Greenwood è andato al e si continua a faticare nel chiudere colpi di mercato importanti in poco tempo. La Juventus continua a lavorare all'operazione Kolo Muani con il PSG, una trattativa quasi infinita.

La contromossa del Milan: investimenti rapidi senza esitazioni

Facciamo qualche rapido esempio:La Serie A fatica a tenere il passo e a non creare telenovele: il Milan è una piacevole sorpresa sotto questo punto di vista. Aldilà di rumors e voci che circolano ogni giorno, il Diavolo è stato accostato seriamente solo a due giocatori fino a questo momento ovvero

Il Diavolo non ha iniziato una trattativa lunga settimane con il rischio di inserimenti esterni, ma ha preferito mettere in atto un altro tipo di strategia: non avere paura di spendere accontentando le richieste di Lazio e PSG. Più di 100 milioni investiti per due calciatori è vero, ma i prezzi di questo calciomercato sono folli se si vedono con attenzione le operazioni in Europa.

Il Milan che chiuso subito e ora ha due pilastri in due ruoli fondamentali per qualsiasi squadra al mondo, ovvero difensore centrale e prima punta. Anche la Fiorentina, a dir la verità, sta chiudendo i suoi colpi senza telenovele. Sono due eccezioni positive in una Serie A che perde sempre più il passo da un mercato sempre più folle oneroso dal punto di vista economico.