Il Milan può contare su una tifoseria che va ben oltre i confini del calcio. Tra i tifosi famosi rossoneri ci sono infatti personaggi conosciuti in tutto il mondo, provenienti dagli ambienti più diversi: dallo sport alla musica, passando per cinema e televisione. Due dei nomi più importanti sono quelli di Jannik Sinner e Novak Djoković, campioni del tennis che non hanno mai nascosto la propria simpatia per il Diavolo.

La passione di Sinner per il Milan è nata durante gli anni trascorsi a Bordighera, quando condivideva un appartamento con un altro giovane tennista, grande sostenitore rossonero. Il calcio non era ancora una delle sue passioni principali, ma il continuo confronto con il compagno lo ha avvicinato ai colori milanisti. Da quel momento il legame è diventato sempre più forte. Jannik ha manifestato più volte il proprio tifo, anche con gesti diventati iconici: nel 2022, dopo aver battuto l'interista Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia, scrisse "Forza Milan" sulla telecamera. Nel dicembre 2021 aveva inoltre fatto visita a Milanello, incontrando i giocatori e Zlatan Ibrahimović, suo idolo calcistico.

Anche Novak Djoković è un grande tifoso rossonero. Nel suo caso la passione è legata soprattutto alla famiglia e a un protagonista della storia milanista: Dejan Savićević. Il padre del campione serbo gli ha trasmesso l'amore per il Milan, mentre le magie del connazionale con la maglia rossonera hanno contribuito ad alimentarlo. Djoković ha dimostrato più volte il proprio legame con il club, facendosi vedere anche a San Siro, in particolare in occasione della semifinale di Champions League contro l'Inter nel maggio 2023. Non è un caso, inoltre, che abbia più volte manifestato la propria ammirazione per Ibrahimović.

Da Laura Pausini a Zucchero: i cantanti rossoneri

La musica è un altro ambiente nel quale il Milan può vantare numerosi sostenitori celebri. Tra questi spicca, una delle cantanti italiane più conosciute a livello internazionale. La sua fede rossonera è nota e nel corso degli anni non sono mancate le occasioni per manifestarla pubblicamente.

Tra i nomi più importanti c'è anche Zucchero, altro grande protagonista della musica italiana. Alla schiera dei tifosi rossoneri appartengono inoltre diversi artisti della scena contemporanea, come Lazza, Emis Killa, Jake La Furia e Rkomi. Un gruppo eterogeneo, che dimostra come il legame con i colori rossoneri attraversi generazioni e generi musicali differenti.

Anche Sangiovanni ha mostrato la propria vicinanza al Milan, presentandosi persino a Sanremo con una maglia rossonera personalizzata. Una passione che, in alcune occasioni, si è trasformata in una vera e propria dichiarazione d'amore pubblica per il club.

Gerry Scotti, Carlo Cracco e gli altri volti della televisione

Il mondo dello spettacolo e della televisione offre altri nomi importanti. Tra i tifosi più conosciuti ci sono, due personaggi che hanno accompagnato per decenni il pubblico italiano. A loro si aggiunge, legato da sempre ai colori rossoneri e al mondo del Milan.

Anche Carlo Cracco, celebre chef italiano, è un sostenitore del Diavolo. Il suo nome è spesso associato alle iniziative del club e alla presenza di personaggi dello spettacolo nell'ambiente rossonero. Tra gli altri volti noti si possono citare Fabio Volo, Melissa Satta, Bianca Balti e Beatrice Vendramin.

Una tifoseria trasversale, che comprende conduttori, attori, modelle, chef e influencer. Non tutti vivono la passione con la stessa intensità, ma i colori rossoneri hanno trovato spazio anche nelle loro storie personali e nelle apparizioni pubbliche.

Non soltanto tennis: anche altri campioni dello sport tifano Milan

Sinner e Djoković non sono gli unici sportivi ad aver manifestato la propria vicinanza al Milan. Tra i nomi citati negli anni c'è quello di, cestista italiano che ha seguito più volte le partite rossonere a San Siro. Anche il mondo della Formula 1 ha avuto diversi rappresentanti vicini al Diavolo: tra questi il pilota, apparso in occasione di eventi legati al club.

Il Milan può dunque contare su una platea di sostenitori molto ampia, che comprende campioni affermati in discipline lontane dal calcio. Una presenza che si nota soprattutto nelle grandi occasioni, quando San Siro diventa anche una passerella per personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Una passione che supera il campo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Da Sinner a Djoković, da Laura Pausini a Zucchero, passando per Gerry Scotti, Carlo Cracco e Lazza: il Milan ha costruito nel tempo una tifoseria ricca di volti celebri. Alcuni hanno ereditato la passione in famiglia, altri l'hanno sviluppata grazie a un giocatore o a un incontro particolare. Storie differenti, unite dalla stessa fede calcistica.Il rossonero, insomma, non è soltanto un colore da indossare allo stadio: per molti personaggi famosi rappresenta una passione che accompagna la propria vita, anche lontano dai riflettori e dai novanta minuti.