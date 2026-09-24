Goncalo Ramos massacrato ingiustamente: quello che critica non vuole vedere

Il Milan si gode il lavoro invisibile di Gonçalo Ramos. Ecco i dati statistici a sorpresa che zittiscono le critiche sul bomber da 70 milioni
Milan, Amorim difende Ramos e bacchetta i giornalisti: "Siete tutti uguali"
Gonçalo Ramos è uno dei calciatori del Milan più chiacchierati in questo momento: questo perché l'attaccante portoghese ha segnato un solo gol nelle prime partite con la maglia del Diavolo. Visto il grosso investimento da più di 70 milioni di euro, alcuni tifosi e alcuni addetti ai lavori chiedono di più a Ramos, specialmente dal punto di vista realizzativo.
I numeri reali in Serie A: xG e chilometri percorsiUn gol e un assist per Ramos in Serie A con i gol attesi (xG) fermi a quota 1.55. Gli xA (assist attesi) a 0.33. I tiri per partita sono di poco inferiori a 3. I dati che sorprendono sono:
- I passaggi precisi a partita (19).
- La distanza coperta di media ovvero 10.5 chilometri.
Guardando la heatmap Ramos ha spaziato ovunque con grande focus sul centrocampo, la fascia sinistra e leggermente meno in area di rigore.
Il fattore Amorim: l'importanza tattica nel 3-4-2-1Ramos è un attaccante ancora troppo sottovalutato in generale perché spesso si guarda il dito e non la luna: è vero che il portoghese non sta trovando la rete e anche i tiri per partita non sono elevatissimi, ma Ramos svolge perfettamente quello che serve nell'attacco e nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
Il portoghese ha una qualità e una pulizia eccezionale nell'uscita del pallone e come gioco di sponda. Era veramente dai tempi di Giroud che San Siro non apprezzava una prima punta così tecnica sotto questo punto di vista. In più si muove a tutto campo come testimoniano i chilometri percorsi e la heatmap: tutto questo permette ai compagni di inserirsi con continuità e costanza e regala occasioni da rete e gol al Milan.
Ramos non va limitato solamente ai gol segnati, ma bisogna analizzarlo anche in base a tutto il lavoro eccelso che svolge per i compagni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA