Goncalo Ramos massacrato ingiustamente: quello che critica non vuole vedere

Milan, Amorim difende Ramos e bacchetta i giornalisti: "Siete tutti uguali"

Gonçalo Ramos è uno dei calciatori del Milan più chiacchierati in questo momento: questo perché l'attaccante portoghese ha segnato un solo gol nelle prime partite con la maglia del Diavolo. Visto il grosso investimento da più di 70 milioni di euro, alcuni tifosi e alcuni addetti ai lavori chiedono di più a Ramos, specialmente dal punto di vista realizzativo.

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I numeri reali in Serie A: xG e chilometri percorsi

I passaggi precisi a partita ( 19 ).

). La distanza coperta di media ovvero 10.5 chilometri.

È normale che da una prima punta così forte e pagata così tanto si pretendano gol, ma giudicare Ramos solo per le reti è un'analisi troppo limitata che toglie meriti importantissimi all'attaccante ex PSG. Noi di 'PianetaMilan' abbiamo analizzato dei dati interessanti sul portoghese grazie al lavoro di 'Opta' e ' Sofascore '.Un gol e un assist per Ramos in Serie A con i gol attesi (xG) fermi a quota 1.55. Gli xA (assist attesi) a 0.33. I tiri per partita sono di poco inferiori a 3. I dati che sorprendono sono:

Guardando la heatmap Ramos ha spaziato ovunque con grande focus sul centrocampo, la fascia sinistra e leggermente meno in area di rigore.

Il fattore Amorim: l'importanza tattica nel 3-4-2-1

Ramos è un attaccante ancora troppo sottovalutato in generale perché spesso si guarda il dito e non la luna: è vero che il portoghese non sta trovando la rete e anche i tiri per partita non sono elevatissimi, ma Ramos svolge perfettamente quello che serve nell'attacco e nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

Il portoghese ha una qualità e una pulizia eccezionale nell'uscita del pallone e come gioco di sponda. Era veramente dai tempi di Giroud che San Siro non apprezzava una prima punta così tecnica sotto questo punto di vista. In più si muove a tutto campo come testimoniano i chilometri percorsi e la heatmap: tutto questo permette ai compagni di inserirsi con continuità e costanza e regala occasioni da rete e gol al Milan.

Ramos non va limitato solamente ai gol segnati, ma bisogna analizzarlo anche in base a tutto il lavoro eccelso che svolge per i compagni.