Milan, giovani in cerca di spazio: occasione d'oro per Bartesaghi e Comotto

Comotto fino a questo momento non ha ancora giocato un minuto con la maglia del Milan. Poco spazio in generale anche per Davide Bartesaghi.

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Presenze: 3.

3. Titolare: 1.

1. Minuti totali giocati: 125.

125. Gol: 0.

0. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.43.

0.43. Tocchi a partita: 31.7.

31.7. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi chiave a partita: 1.3.

1.3. Passaggi precisi a partita: 16.0 (86%).

16.0 (86%). Palle recuperate per partita: 2.0.

2.0. Dribblato dagli avversari per partita: 1.0.

1.0. Duelli totali vinti a partita: 2.3 (35%).

Ecco i suoi numeri nella(da Sofascore):

Con l'Italia Under 21, contro la Polonia, ha giocato molto bene partendo come terzino destro. Bartesaghi ha la grande occasione questa sera contro il Salisburgo per dimostrare di essere pronto per il Milan, anche per mettere in discussione la maglia da titolare di Estupinan. Vedendo le partite, Bartesaghi ha le caratteristiche ideali per giocare come terzino a quattro rispetto a esterno di centrocampo a tutta fascia. Vedremo quale sarà il suo impatto contro il Salisburgo.

Le gerarchie a centrocampo di Ruben Amorim e lo scenario su Comotto

Discorso diverso per Comotto: il mediano classe 2008 non è stato ancora utilizzato dae dovrebbe partire dalla panchina anche contro il Salisburgo. Amorim dovrebbe infatti schierareda titolari: ci potrebbe essere però spazio per Comotto da subentrato.

Il prodotto del settore giovanile dei rossoneri ha talento da vendere e lo ha dimostrato la scorsa stagione allo Spezia in Serie B, diventando pian piano un calciatore molto importante. Il Milan lo ha voluto fortemente trattenere in estate, blindandolo anche con un rinnovo di contratto fino al 2031. Questa sera potrebbe avere la sua prima occasione per far vedere a tutti le sue immense qualità e per poter dimostrare di essere già utile per le rotazioni di Ruben Amorim.