Arbitri, svolta che convince: ma occhio al tranello VAR

Più spettacolo in Serie A con le nuove regole sul tempo effettivo, ma la linea di Orsato blocca il VAR: gli errori clamorosi che fanno discutere
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C'è stata una vera e propria rivoluzione nel calcio: dall'inizio di questa stagione gli arbitri devono controllare le perdite di tempo e sono state inserite delle regole specifiche per aumentare il tempo di gioco effettivo. Non più perdite di tempo nei rinvii dal fondo e nelle rimesse laterali e un minuto fuori ad ogni calciatore che resta a terra dopo un contrasto e che viene aiutato dallo staff medico (tutto questo se chi ha fatto fallo non viene ammonito, altrimenti il calciatore assistito può direttamente restare in campo).
Il lavoro di Daniele Orsato e il nuovo ritmo di giocoNel nostro campionato, poi, c'è stato un ulteriore lavoro svolto dal nuovo designatore arbitrale Daniele Orsato: si cerca di fischiare il meno possibile facendo correre anche contrasti fisici che fino allo scorso anno erano sempre fischiati. Per fare un esempio: il contrasto Kolo Muani-De Winter da cui nasce il gol di Cisse in Juventus-Milan 1-1 non è da sanzionare con le nuove linee lanciate da Orsato.
Il calcio italiano sta ringraziando dato che non si sono viste ancora partite terminate con uno 0-0 in cinque giornate di campionato, si gioca molto di più, il ritmo è più alto e le gare sono in generale più spettacolari.
Il lato negativo: gli interventi del VAR limitati all'ossoTutti aspetti positivi, ma c'è un lato negativo che va comunque sottolineato: la nuova linea Orsato ha di fatto limitato all'osso l'intervento del VAR su situazioni anche poco dubbie come:
- Il fallo di mano nettissimo di Vlasic sul cross di Cisse in Torino-Milan 1-2. In quel caso era rigore solare (errore che ha sottolineato lo stesso Orsato) che il VAR avrebbe dovuto indicare all'arbitro.
- Nella sfida tra Juventus e Atalanta è stato negato un rigore chiarissimo a Rowe per trattenuta vistosa di Kalulu.
- La mancata espulsione di Jimenez in Fiorentina-Frosinone per un fallo di reazione dell'ex terzino rossonero.
Bisogna quindi trovare il giusto equilibrio per non ricadere in polemiche e in dubbi che l'avvento del VAR ha (in parte) cancellato.
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