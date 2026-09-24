Arbitri, svolta che convince: ma occhio al tranello VAR

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

C'è stata una vera e propria rivoluzione nel calcio: dall'inizio di questa stagione gli arbitri devono controllare le perdite di tempo e sono state inserite delle regole specifiche per aumentare il tempo di gioco effettivo. Non più perdite di tempo nei rinvii dal fondo e nelle rimesse laterali e un minuto fuori ad ogni calciatore che resta a terra dopo un contrasto e che viene aiutato dallo staff medico (tutto questo se chi ha fatto fallo non viene ammonito, altrimenti il calciatore assistito può direttamente restare in campo).

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Il lavoro di Daniele Orsato e il nuovo ritmo di gioco

Tutte linee guida che stanno funzionando: si vedono molti meno calciatori che restano a terra e il tempo effettivo di gioco in Serie A sta salendo.Nel nostro campionato, poi, c'è stato un ulteriore lavoro svolto dal nuovo designatore arbitrale: si cerca di fischiare il meno possibile facendo correre anche contrasti fisici che fino allo scorso anno erano sempre fischiati. Per fare un esempio: il contrasto Kolo Muani-De Winter da cui nasce il gol di Cisse in Juventus-Milan 1-1 non è da sanzionare con le nuove linee lanciate da Orsato.

Il calcio italiano sta ringraziando dato che non si sono viste ancora partite terminate con uno 0-0 in cinque giornate di campionato, si gioca molto di più, il ritmo è più alto e le gare sono in generale più spettacolari.

Il lato negativo: gli interventi del VAR limitati all'osso

Il fallo di mano nettissimo di Vlasic sul cross di Cisse in Torino-Milan 1-2. In quel caso era rigore solare ( errore che ha sottolineato lo stesso Orsato ) che il VAR avrebbe dovuto indicare all'arbitro.

sul cross di Cisse in Torino-Milan 1-2. In quel caso era rigore solare ( ) che il VAR avrebbe dovuto indicare all'arbitro. Nella sfida tra Juventus e Atalanta è stato negato un rigore chiarissimo a Rowe per trattenuta vistosa di Kalulu.

è stato negato un rigore chiarissimo a Rowe per trattenuta vistosa di Kalulu. La mancata espulsione di Jimenez in Fiorentina-Frosinone per un fallo di reazione dell'ex terzino rossonero.

Tutti aspetti positivi, ma c'è un lato negativo che va comunque sottolineato: la nuova linea Orsato ha di fatto limitato all'osso l'intervento del VAR su situazioni anche poco dubbie come:

Bisogna quindi trovare il giusto equilibrio per non ricadere in polemiche e in dubbi che l'avvento del VAR ha (in parte) cancellato.