Il 3-1 contro l'Inter non vale soltanto tre punti e una grande soddisfazione per il popolo rossonero. La vittoria nella notte di Halloween permette al Milan di allungare a quattro la propria serie di successi consecutivi nella stracittadina, un risultato che assume un significato ancora maggiore se si guarda alla storia del confronto tra le due milanesi.

La striscia è iniziata il 23 aprile 2025, con il successo per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Da quel momento il Diavolo non si è più fermato: sono arrivati lo 0-1 in campionato nella stagione 2025-2026, l'1-0 nel derby di ritorno e, infine, il recente 3-1.

Quattro vittorie consecutive che confermano il momento favorevole dei rossoneri negli scontri diretti. Dall'altra parte, l'Inter non riesce a trovare il successo da otto derby consecutivi, una striscia negativa che si è ulteriormente allungata dopo la sconfitta di San Siro.

Il Milan può inseguire il record di sei vittorie consecutive

Per trovare una serie ancora più lunga di successi rossoneri bisogna tornare indietro di parecchi anni. Il Milan ha infatti raggiunto quota sei vittorie consecutive in due occasioni: tra il 30 maggio 1946 e l'11 aprile 1948 e tra il 5 febbraio 1911 e il 9 febbraio 1913.

La prima striscia appartiene al periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando i rossoneri riuscirono a imporsi in sei derby consecutivi tra Divisione Nazionale e Serie A. La seconda risale addirittura agli inizi del Novecento, quando San Siro non esisteva ancora e le partite venivano disputate all'Arena e al Campo Milan di Porta Monforte.

Il Milan, dunque, ha già scritto due volte questa pagina della propria storia. La squadra di Ruben Amorim ha ora la possibilità di avvicinarsi nuovamente a quel traguardo, anche se per eguagliare il record serviranno ancora due vittorie.

L'Inter di Inzaghi si era fermata a sei

Anche l'Inter ha avuto una striscia importante nella storia recente del derby. Tra il 18 gennaio 2023 e il 22 aprile 2024, la squadra allora allenata da Simone Inzaghi riuscì a conquistare sei vittorie consecutive contro il Milan.

Un filotto particolarmente significativo, caratterizzato anche dal dominio nerazzurro nelle reti segnate: 14 gol realizzati contro appena due subiti. La serie iniziò con il 3-0 nella Supercoppa Italiana del gennaio 2023 e terminò con il successo per 2-1 nel derby del 22 aprile 2024, quello che consegnò all'Inter la seconda stella.

Nessuna delle due squadre, nella storia della stracittadina, è invece riuscita ad arrivare a sette vittorie consecutive. Un primato ancora intatto e che rende ancora più interessante la striscia attualmente aperta dal Milan.

Dalla serie degli anni Settanta alle altre strisce nerazzurre

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La ricostruzione storica evidenzia anche altre serie di quattro successi consecutivi. Tra il 1972 e il 1973, per esempio, Milan e Inter riuscirono a conquistare entrambe quattro derby di fila in periodi differenti: prima i rossoneri, con la squadra di Nereo Rocco, e successivamente i nerazzurri guidati da Helenio Herrera.L'Inter ha inoltre raggiunto quattro vittorie consecutive tra il 2018 e il 2020, con Luciano Spalletti e Antonio Conte in panchina, oltre a una prima serie negli anni Trenta, quando tra i protagonisti c'era Giuseppe Meazza.

Adesso, però, la scena è tutta del Milan. Il poker appena conquistato permette ai rossoneri di guardare con fiducia alla propria storia e di provare a inseguire un traguardo che manca da quasi ottant'anni. Il derby continua a sorridere al Diavolo: la striscia è aperta e il record di sei vittorie consecutive non è più così lontano.