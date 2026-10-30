Amorim, fiducia completa: Cardinale lo blinda. Due segnali forti dai leader del Milan

Ruben Amorim non è assolutamente in discussione: nonostante le tantissime critiche e il vociare specialmente sui social, l'allenatore portoghese resta saldo sulla panchina del Milan. Gerry Cardinale lo ha blindato: "Io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco e non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io".

Passaggio cruciale, fondamentale per la stagione del Milan: un nuovo tecnico che è arrivato da pochi mesi, con un'idea di calcio completamente diversa da quella del suo predecessore deve avere tempo per lavorare e deve avere fiducia completa da parte della dirigenza. Serviva una presa di posizione così importante da parte di Gerry Cardinale: Amorim ha le spalle coperte, anche se, probabilmente, ci saranno ancora alti e bassi, visto che la squadra non ha trovato ancora gli equilibri giusti e sta facendo fatica, specialmente dopo i tanti infortuni che hanno martoriato la rosa in questo mese.

I senatori dello spogliatoio si schierano: parlano Modric e Maignan

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"Penso che stiamo crescendo bene, in una direzione buona. L'allenatore è arrivato con delle nuove idee, con un nuovo stile di gioco e poco a poco stiamo cercando di comprendere le sue idee e quello che ci richiede. E come ho detto prima, fino a stasera abbiamo fatto bene. Si può sempre fare meglio, ma abbiamo ancora bisogno di migliorare e speriamo di farlo durante la stagione".

Non solo le parole di Cardinale, anche due leader si sono presentati ai microfoni dopo la prima sconfitta in Serie A stagionale contro il Bologna. Prima Luka Modric:

Poi l'intervallo del capitano Mike Maignan che parla pochissimo dopo le partite del Milan:

"Seconda sconfitta in tre partite, normale che venga a parlare con voi. Momento importante per la squadra: Non è che se abbiamo perso stasera dobbiamo dire che non abbiamo certezze, sempre negatività. Anche quando si vince ci sono cose negative. Dobbiamo rimanere sereni, la stagione è lunga, ogni partita è importante e tutti i punti conteranno. Non bastano due mesi di campionato per tirare le conclusioni, né una partita. Si fanno a fine campionato".

Non è assolutamente banale che due giocatori chiave parlino dopo il ko importante e che portino parole di fiducia verso il futuro del progetto: un segnale chiarissimo di come Amorim abbia la squadra al suo fianco. Insieme al sostegno assoluto della proprietà e delle idee del suo calcio, questi sono gli elementi fondamentali per il successo presente e futuro del Milan.