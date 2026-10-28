Amorim lancia i suoi "ragazzi terribili": Cisse e Bartesaghi determinanti per questo Milan

Alphadjo Cisse e Davide Bartesaghi: Ruben Amorim continua a fare affidamento sui giovani talenti del suo Milan. Ovviamente le scelte dell'allenatore rossonero sono fortemente influenzate dai tantissimi infortuni: saranno 8 gli indisponibili per problemi fisici per la sfida contro il Bologna di cui 6 chiaramente titolari e in più Loftus-Cheek che non sarà un titolare fisso, ma è stato sempre usato nelle rotazioni. Amorim deve lavorare su ciò che ha a disposizione in questo momento e ha avuto delle risposte eccezionali contro l'Udinese: il suo 4-4-1-1 ha funzionato benissimo nonostante le tante defezioni.

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Le mosse di Amorim verso il derby: la conferma di Bartesaghi

Anche in vista del derby contro l'Inter, l'allenatore portoghese dovrebbe fare qualche cambio rispetto all'undici che ha battuto i bianconeri, anche se il modulo non dovrebbe subire cambiamenti. Possibile spazio proprio per Cisse (al posto di Pulisic) e ancora per Bartesaghi, nel ruolo di ala offensiva visto contro la squadra di Kosta Runjaić.

Il terzino rossonero ha giocato benissimo in quel ruolo, attaccando costantemente la profondità in verticale e mostrando una connessione perfetta con Pulisic. Insieme sono stati i migliori in campo e quelli che hanno creato più pericoli alla difesa dell'Udinese. Per Bartesaghi continuità importante: il ragazzo è pronto a dare altri segnali importanti a Ruben Amorim per dimostrare di essere un titolare affidabile, anche quando la rosa sarà di nuovo al completo.

L'occasione di Cisse sulla trequarti rossonera

Discorso simile per Cisse che contro l'Udinese ha giocato un piccoloe le sue straordinarie capacità balistiche. Anche per Cisse una gara importante: dovrà giocare da solo sulla trequarti e avere lo stesso compito di Pulisic, ovvero muoversi per tutto il campo e riuscire a legare il gioco tra i reparti.

Cisse e Bartesaghi sono davvero fondamentali per Amorim che non ha mai avuto paura a puntare forte sui giovani pronti e di talento.