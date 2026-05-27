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Oggi la storia si ripete. Si vira con insistenza su figure straniere, profili che non conoscono le pressioni dell'ambiente italiano o che non hanno alcuna esperienza all'interno di un top club. Con tutto il rispetto, ma il Milan non è il Lipsia e non è il Bournemouth. A San Siro non puoi permetterti di non vincere le prime nove partite nell'indifferenza generale. Qui la storia impone altro. Sorge allora un dubbio legittimo e maligno: non è che si scelgono profili low-profile per paura di essere eclissati da personalità troppo ingombranti? Se è così, si metta da parte l'ego. Altrimenti continueremo a inanellare progetti deboli, fragili e destinati al fallimento.
Il paradosso Fabregas e il fumo negli occhi—
La credibilità di questa proprietà è ormai ai minimi storici, proprio come la pazienza del popolo rossonero. Non si può continuare a sfidare la sorte o ad abusare della passione della gente. Basta prese in giro, basta vendere fumo. Come si può parlare di "ambizione" e di "vittoria" se si rade al suolo tutto, se si vuole cambiare trequarti dello spogliatoio e si punta su un allenatore senza una reale esperienza ad alti livelli? Chi può crederci?
Lo abbiamo già scritto e lo ribadiamo: vuoi un allenatore alla Fabregas? Prendi Fabregas. Sei il Milan, accidenti! Fai una cosa da Milan. Il "Grande Milan" del passato avrebbe puntato direttamente su Guardiola. Oggi, purtroppo, non siamo nemmeno in grado di sognarlo, un profilo del genere. Ma almeno provarci per Fabregas sarebbe stato un segnale. Il punto vero, però, è un altro: lui accetterebbe? Probabilmente no. Forse nessuno sano di mente verrebbe oggi in questo ginepraio, un club che sembra privo di soldi investiti sulla qualità, privo di visione, di struttura e di appetibilità internazionale.
Rivoluzione o improvvisazione? Cardinale risponda—
Ci spiegate, allora, qual è il vero progetto? Magari lo si potrebbe fare in una conferenza stampa aperta, trasparente, faccia a faccia con i giornalisti e con i tifosi. Non all'interno di una riunione carbonara com'è avvenuto l'altro giorno con Gerry Cardinale. Perché questa paura cronica del confronto? Noi aspettiamo risposte concrete. Perché ad oggi, tutto quello che vediamo non somiglia affatto a una rivoluzione programmata: ci sembra soltanto una pericolosa improvvisazione. Ci sembra un Milan masochista, che cammina al buio e senza una direzione precisa. Saremmo i primi a essere felici di essere smentiti dai fatti. Perché noi, a differenza di chi fa solo di conto, il Milan lo amiamo per davvero.
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