Analisi tattica pre Torino-Milan: come gioca la squadra di Abate e dove puÃ² colpire il Milan

Torino-Milan, i rossoneri torneranno in campo questa domenica con tantissimi cambi e con un uomo nuovo al timone. C'Ã¨ molta curiositÃ nel vedere cosa potrÃ fare Ruben Amorim. Dopo una stagione conclusa con l'amarezza di non aver conquistato sul campo l'Europa che conta e dopo un mercato vissuto a suon di colpi, il campionato del Milan Ã¨ pronto a cominciare.

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Come arriva alla sfida il Torino

Probabile formazione

I rossoneri saranno di scenaallo Stadio Olimpico Grande Torino, casa del Torino Football Club. SarÃ quindi subito una sfida interessante per capire come la squadra diaffronterÃ una formazione, quella granata, che ha mostrato caratteristiche tattiche ben precise durante il precampionato.Il precampionato dei padroni di casa si Ã¨ concluso l'8 agosto con l'amichevole vinta ai rigori contro l'Avellino. Nel complesso, ilha disputato cinque amichevoli, ottenendo quattro vittorie e una sconfitta. I granata arrivano inoltre all'esordio in campionato dopo la, ottenuta lo scorso sabato e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il morale della squadra di Abate Ã¨ quindi buono, anche se non mancano le assenze. La piÃ¹ importante Ã¨ quella del capitano, infortunatosi alla fine di luglio e in forte dubbio per l'esordio in campionato. Non saranno inoltre disponibili il portiere Franco Israel e l'esterno Alieu Njie. In dubbio anche la presenza del nuovo acquisto, uscito acciaccato dalla sfida contro la Carrarese.Il Torino dovrebbe partire con un: Mascardi; CÃ¶mert, Ismajli, SaÃºl Coco; Pedersen, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; VlaÅ¡iÄ‡, Casadei;

Il sistema di gioco granata Ã¨ perÃ² molto piÃ¹ fluido di quanto possa suggerire il modulo di partenza.

Il sistema di gioco

In fase di possesso

La squadra di Abate si schiera di base con un 3-4-2-1, ma modifica la propria struttura a seconda della situazione di gioco. Una delle caratteristiche principali Ã¨ lasubito dopo il recupero del pallone, soprattutto attraverso i movimenti in profonditÃ della punta. Quando invece la situazione lo permette, il Torino cerca di gestire il possesso attraverso unche sfrutta tutta l'ampiezza del campo.In possesso il Torino modifica sensibilmente la propria struttura, soprattutto durante la. In alcune situazioni un centrocampista, principalmente, si abbassa sulla linea dei difensori per partecipare alla costruzione. I tre difensori si allargano e la squadra assume cosÃ¬ una struttura simile a quella di una. Il giocatore che si abbassa lascia spazio ai trequartisti, conche puÃ² occupare una posizione piÃ¹ centrale, mentre gli esterni si alzano molto, arrivando spesso sulla stessa linea della prima punta., invece, tende ad accentrarsi e a muoversi molto, cercando di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

In alcune situazioni il Torino modifica ulteriormente la propria disposizione. Quando l'azione parte dal portiere, il centrale di sinistra puÃ² avanzare per occupare la posizione lasciata libera da Cacciamani, che a sua volta si avvicina alla prima punta per sfruttare la propria velocitÃ o la capacitÃ di Simeone di fare da sponda. L'obiettivo Ã¨ quindi quello di creare continuamente movimenti e scambi di posizione, cercando di mettere in difficoltÃ le marcature avversarie.

In fase di non possesso

La transizione offensiva

La transizione difensiva

Dove il Milan deve stare attento

Quando perde il pallone e deve difendere, il Torino tende invece a compattarsi. La struttura principale diventa un, con gli esterni che si abbassano sulla linea dei tre difensori e i due trequartisti che si allineano con i centrocampisti. La squadra cerca quindi die di costringere l'avversario a sviluppare il gioco sulle fasce.Una volta recuperato il pallone, il Torino prova spesso aper attaccare una difesa ancora non organizzata. La prima ricerca Ã¨ frequentemente sugli esterni, dove oltre ai trequartisti e alla punta possono inserirsi anche i centrocampisti.rappresenta naturalmente un riferimento importante per questo tipo di situazioni, grazie alla sua capacitÃ di. Se invece il pallone viene recuperato in una situazione piÃ¹ bassa e non c'Ã¨ la possibilitÃ di ripartire immediatamente, il Torino torna alla costruzione dal basso, con il centrocampista che si abbassa per aiutare la prima impostazione.Ãˆ probabilmente uno degli aspetti sui quali il Milan puÃ² cercare di. Dopo aver perso il pallone, la squadra di Abate prova a portare un, cercando di recuperare immediatamente il possesso. A seconda della zona in cui si trova il pallone, il braccetto di riferimento puÃ² perÃ²per andare ad aggredire il portatore, lasciando spazio alle proprie spalle. Se il Milan riesce a, puÃ² quindi trovare campo per attaccare la profonditÃ . La retroguardia granata non sempre riesce infatti a ripiegare rapidamente, soprattutto quando viene sorpresa inIl Torino presenta comunque diverse situazioni nelle quali puÃ² mettere in difficoltÃ i rossoneri.

1. L'attacco alla profonditÃ di Simeone

Giovanni Simeone ha mostrato una buona condizione fisica e durante le amichevoli ha cercato con continuitÃ il taglio alle spalle dei difensori. I centrali del Milan dovranno quindi prestare particolare attenzione ai suoi movimenti, evitando di concedergli troppo spazio alle spalle della linea difensiva.

2. La velocitÃ e il dribbling di Cacciamani

I granata cercano spesso l'uno contro uno del giovane esterno italiano, abile nel saltare il diretto avversario e creare superioritÃ numerica. SarÃ quindi importante per il Milan evitare di concedergli situazioni di isolamento favorevoli.

3. I movimenti di VlaÅ¡iÄ‡

Il trequartista croato parte sulla trequarti, ma tende a muoversi molto durante la partita, cercando continuamente zone diverse del campo. I difensori rossoneri dovranno quindi evitare di seguirlo troppo lontano dalla propria posizione, rischiando di aprire spazi per gli inserimenti di Simeone o dell'esterno destro.

4. Le palle inattive

Il Torino puÃ² contare su diversi giocatori forti nel gioco aereo e porta molti saltatori all'interno dell'area di rigore.

I calci piazzati rappresentano quindi un'altra situazione alla quale il Milan dovrÃ prestare particolare attenzione.

Dove puÃ² colpire il Milan

Dall'altra parte, anche i rossoneri possono trovare alcune situazioni favorevoli per mettere in difficoltÃ la squadra di Abate.

1. Pressare la costruzione dal basso

Il Torino cerca di costruire dal basso, ma i suoi difensori centrali non sempre mostrano grande sicurezza nella prima impostazione.

Una pressione organizzata del Milan potrebbe quindi costringere i granata all'errore e permettere ai rossoneri di recuperare il pallone in zone avanzate, attaccando una difesa ancora non schierata.

2. Attaccare lo spazio alle spalle degli esterni

Gli esterni del Torino hanno il compito di spingere molto nella fase offensiva e non sempre vengono coperti rapidamente dalla retroguardia. Il Milan potrebbe quindi cercare di attaccare lo spazio alle loro spalle, anche attraverso cambi di gioco rapidi da una fascia all'altra.

3. Sfruttare la transizione difensiva

Una volta perso il pallone, il Torino non sempre riesce a ricompattarsi immediatamente. Il Milan dovrÃ quindi essere rapido nel verticalizzare dopo un recupero, cercando di sfruttare il momento in cui la difesa granata Ã¨ ancora disorganizzata.

4. Cercare la profonditÃ

I palloni giocati rapidamente alle spalle della linea difensiva possono rappresentare un'altra soluzione interessante per il Milan. Se i rossoneri riusciranno a superare il primo pressing, potranno infatti trovare spazio per attaccare la profonditÃ prima che il Torino riesca a ricompattarsi.

I duelli chiave

La chiave tattica della partita

3 cose da osservare durante la partita

La partita potrebbe essere decisa da alcuni duelli, sia individuali sia tattici.sarÃ importante limitare i movimenti dell'argentino e soprattutto impedirgli di attaccare liberamente la profonditÃ .il confronto sulle fasce sarÃ fondamentale, perchÃ© da una parte i rossoneri cercheranno di sfruttare lo spazio alle spalle dei granata, mentre il Torino proverÃ a utilizzare gli esterni per creare superioritÃ .una pressione efficace sul principale costruttore del Torino potrebbe limitare sensibilmente la qualitÃ della manovra granata.Ile la capacitÃ del Milan di sfruttare gli spazi alle sue spalle potrebbero rappresentare una delle chiavi della partita. I granata cercheranno di aggredire immediatamente il portatore dopo la perdita del pallone, alzando anche il braccetto di riferimento e lasciando inevitabilmente spazio alle sue spalle. IldovrÃ quindi essere bravo a superare questa prima pressione, sia attraverso unasia cercando rapidamente la profonditÃ una volta elusa l'aggressione granata. Dall'altra parte, proprio il pressing del Torino rappresenterÃ un'importante fonte di pericolo per i rossoneri: se la prima pressione riuscirÃ a costringere il Milan all'errore,e i trequartisti potranno attaccare una difesa non ancora schierata. SarÃ quindi fondamentale capire quale delle due squadre riuscirÃ a sfruttare meglio questi: il Milan dovrÃ cercare di trasformare il pressing granata in un'opportunitÃ per attaccare gli spazi, mentre il Torino proverÃ a fare lo stesso una volta recuperato il pallone.1. Le

Riusciranno i rossoneri ad attaccare lo spazio lasciato dagli esterni del Torino? E quale sarÃ , di conseguenza, la posizione occupata dai trequartisti?

2. I movimenti di VlaÅ¡iÄ‡ e Casadei

Quanto riusciranno i due trequartisti granata a muoversi tra le linee senza dare punti di riferimento alla difesa del Milan?

3. ModriÄ‡ e Fitz-Jim

Chi riuscirÃ a prendere maggiormente in mano la costruzione della propria squadra? Il confronto tra i due giocatori potrebbe essere importante per capire quale delle due formazioni riuscirÃ a gestire meglio il pallone.

In sintesi

Il Milan dovrÃ essere bravo a sfruttare lenella costruzione e nella, senza concedere ai granata la possibilitÃ di attaccare la profonditÃ con Simeone e di creare superioritÃ sulle fasce. Lapotrebbe quindi rappresentare uno degli aspetti decisivi della sfida: chi riuscirÃ a trasformare piÃ¹ efficacemente il recupero del pallone in un'occasione per attaccare la porta potrebbe avere un vantaggio importante.

(analisi di 'Occhio al Talento')