Torino-Milan, Amorim parla in conferenza stampa: data e orario | PM

Torino-Milan, prima partita della Serie A 2026-27. Per Ruben Amorim sarà l'esordio ufficiale sulla panchina rossonera.

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Prima della sfida contro i granata prevista per ilpresso lo 'Stadio Olimpico Grande Torino', ci sarà un altro debutto per Amorim: la prima conferenza stampa a Milanello alla vigilia di una partita ufficiale.

Secondo le informazioni raccolte da PianetaMilan, l'allenatore portoghese parlerà in conferenza stampa e risponderà alle domande dei giornalisti presenti dalle 13:30 in poi.

I temi caldi della vigilia: calciomercato e scelte di formazione

Ci sarà sicuramente spazio per il calciomercato , visto che mancano ancora alcuni giorni alla fine della sessione estiva.

, visto che mancano ancora alcuni giorni alla fine della sessione estiva. Focus sul fronte cessioni, con il Diavolo che deve piazzare ancora molti calciatori che non fanno parte del progetto rossonero .

. Spazio alle possibili entrate, dato che il Milan potrebbe portare a termine altri colpi per rinforzare la rosa dell'allenatore portoghese.

Poi spazio alle domande su Torino-Milan: sarà la prima sfida ufficiale con Amorim al timone, per questo ci sarà molta curiosità sulle prime scelte di formazione.

Vedremo quali saranno i temi trattati da Ruben Amorim durante il confronto con i media:

I giornalisti cercheranno di analizzare le possibili mosse tattiche e di scoprire anche chi non farà parte della gara (sia per motivi fisici, sia per motivi di infortuni).

Potrete seguire la diretta LIVE testuale della conferenza stampa qui sul sito PianetaMilan, grazie al nostro inviato a Milanello Stefano Bressi.