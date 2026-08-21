Torino-Milan, Amorim parla in conferenza stampa: data e orario | PM

Segui su PianetaMilan la prima conferenza stampa ufficiale di Amorim alla vigilia di Torino-Milan. Orari, dettagli di formazione e aggiornamenti di mercato
Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan
Torino-Milan, prima partita della Serie A 2026-27. Per Ruben Amorim sarà l'esordio ufficiale sulla panchina rossonera.
Secondo le informazioni raccolte da PianetaMilan, l'allenatore portoghese parlerà in conferenza stampa e risponderà alle domande dei giornalisti presenti dalle 13:30 in poi.
I temi caldi della vigilia: calciomercato e scelte di formazioneVedremo quali saranno i temi trattati da Ruben Amorim durante il confronto con i media:
- Ci sarà sicuramente spazio per il calciomercato, visto che mancano ancora alcuni giorni alla fine della sessione estiva.
- Focus sul fronte cessioni, con il Diavolo che deve piazzare ancora molti calciatori che non fanno parte del progetto rossonero.
- Spazio alle possibili entrate, dato che il Milan potrebbe portare a termine altri colpi per rinforzare la rosa dell'allenatore portoghese.
Poi spazio alle domande su Torino-Milan: sarà la prima sfida ufficiale con Amorim al timone, per questo ci sarà molta curiosità sulle prime scelte di formazione.
I giornalisti cercheranno di analizzare le possibili mosse tattiche e di scoprire anche chi non farà parte della gara (sia per motivi fisici, sia per motivi di infortuni).
Potrete seguire la diretta LIVE testuale della conferenza stampa qui sul sito PianetaMilan, grazie al nostro inviato a Milanello Stefano Bressi.
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