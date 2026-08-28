Analisi tattica pre Milan-Venezia: come gioca la squadra di Stroppa e dove può colpire il Milan

Milan-Venezia, i rossoneri torneranno in campo questa sera e per la prima volta in stagione allo stadio San Siro. C'è molta curiosità nel vedere se ci saranno altri passi in avanti rispetto alla vittoria contro il Torino. I rossoneri saranno di scena questa sera alle 20:45 allo Stadio Meazza di Milano. Sarà quindi un'altra sfida molto interessante per il Diavolo.

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1. Come arriva l’avversario

Gli ospiti arrivano alla partita dopo ladavanti ai propri tifosi per 0-2 contro il Lecce, subendo gol al primo tiro in porta.

Prima di questa partita, però, era arrivata la vittoria in rimonta in Coppa Italia contro il Modena per 3-2. Anche nel precampionato erano arrivate vittorie accompagnate da prestazioni positive, come il netto 0-3 rifilato al Galatasaray a fine luglio.

2. Probabile formazione

Indisponibili invece Adorante e Sverko, mentre resta in dubbio Moreno. Dalla panchina potrebbero entrare Haas e Sagrado come esterni, mentre a centrocampo le alternative principali sono Basic e/o Dagasso.

3. Sistema di gioco

La squadra di mister Stroppa si schiera con un, che in fase di possesso si espande cercando di occupare il campo in ampiezza. I giocatori sono, soprattutto a centrocampo e nella zona offensiva.

Il tecnico lombardo ha più volte ribadito di volere una squadra solida ed equilibrata, quindi probabilmente vedremo molta densità in mezzo al campo e una squadra attenta a non sbilanciarsi troppo in avanti.

Sarà quindi interessante vedere come il Milan proverà a superare la densità centrale del Venezia e se riuscirà a sfruttare gli spazi che si potrebbero creare sulle fasce.

4. Fase di possesso

In fase di possesso il Venezia costruisce principalmente, sfruttando l’ampiezza dei braccetti e l’abbassamento dei mediani per. Una volta superata la prima pressione, la squadra, ricercando la superiorità numerica e combinazioni ravvicinate tra esterno, mezzala, play e trequartista, con frequenti 1-2 e situazioni di

Nella trequarti offensiva crea densità tra le linee, mantenendo gli esterni molto alti per abbassare la difesa avversaria e liberare spazio per gli inserimenti di mezzali e braccetti.

In fase di finalizzazione utilizza principalmente cross e cutback per servire gli attaccanti e i centrocampisti che si inseriscono, ma sa rendersi pericoloso anche con conclusioni dalla distanza e situazioni di gioco finalizzate a isolare Yeboah nell’uno contro uno.

5. Fase di non possesso

Il Venezia, in fase di non possesso, quando il risultato lo consente adotta un, cercando di recuperare il pallone già nella metà campo avversaria. Ilcoinvolge esterni, mediani e punte, con l’obiettivo di condizionare la costruzione avversaria e forzare il gioco lungo.

La linea difensiva a tre può trasformarsi in una linea a quattro o a cinque a seconda delle situazioni, mentre, quando la squadra alza il ritmo, può avanzare fino a centrocampo, accettando anche situazioni di 1 contro 1. Grande importanza viene data alla difesa sulle fasce, dove esterni, mezzali e attaccanti collaborano per creare densità, recuperare rapidamente il pallone e ripartire.

6. Transizione offensiva

7. Transizione difensiva

Grazie alladi alcuni dei suoi giocatori, quando recupera palla il Veneziaper fare male all’avversario. Gli esterni si portano rapidamente in altezza e in ampiezza, cercando di, mentre i centrocampisti accompagnano la ripartenza per offrire ulteriori soluzioni offensive.Il Venezia cerca di imporre la propria forza portando. Questo tipo di gioco espone però la squadra ale di dover effettuare rapidi ripiegamenti difensivi. Non sempre i giocatori riescono a rientrare con puntualità, lasciando così scoperto soprattutto il

Quando viene perso il possesso, la prima idea è quella di creare subito densità nella zona della palla e portare pressione sull'avversario. Se la squadra è posizionata male, non riesce a recuperare il pallone e viene superata dalla prima pressione, può ricorrere anche al fallo tattico per interrompere la ripartenza avversaria.

8. Dove il Milan deve stare attento

Gli ospiti potranno creare diversi pericoli alla difesa rossonera. In transizione offensiva: le punte attaccano la profondità mentre gli esterni rimangono molto larghi sulla linea laterale, creando ampiezza e spazi da attaccare.

Quando la palla si trova su un lato del campo, bisognerà prestare attenzione all’esterno opposto, che tende a rimanere molto largo. Gli esterni rossoneri dovranno quindi fare attenzione a non farsi attirare troppo dentro al campo, lasciando così libero l'avversario sul lato debole.

Un'altra situazione da tenere d'occhio sono i traversoni da quinto a quinto: la palla viene messa in mezzo per gli inserimenti delle mezzali e delle punte, ma bisognerà prestare particolare attenzione al secondo palo, dove spesso arriva il quinto del lato opposto. In diverse occasioni, infatti, il pallone viene indirizzato proprio verso questo inserimento.

9. Dove il Milan può colpire

Gli uomini di Amorim potrebbero sfruttare itra il portiere e la linea difensiva, situazione nella quale il Venezia non sempre effettua marcature precise.

Inoltre, il Venezia, dopo che la prima pressione è stata superata, tende a chiudersi molto in fase difensiva, abbassando parecchio la propria linea e creando così spazio al limite dell'area. Il Milan potrebbe sfruttare questa situazione cercando l'inserimento di un centrocampista per arrivare alla conclusione.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di attaccare la profondità alle spalle della difesa quando il Venezia è in possesso e mantiene una linea difensiva alta.

10. Duelli chiave

Sarà sicuramente interessante vedere il confronto tra i centrali rossoneri e i due attaccanti del Venezia, entrambi rapidi e mobili.

Particolare attenzione al duello tra Ramos e Bella-Kotchap: chi riuscirà a imporsi maggiormente sul piano fisico? Il portoghese saprà sfruttare le marcature non sempre precise della difesa avversaria? E soprattutto, riuscirà ad attaccare la profondità oppure il difensore ex Hellas Verona riuscirà a limitarne i movimenti?

11. La chiave tattica

Il Milan, per valore della rosa e qualità del gioco,. Il Venezia sarà quindi probabilmente costretto a difendersi, cercando di creare densità e limitare gli spazi a disposizione dei rossoneri.

La squadra di Amorim dovrà essere brava a sfruttare le situazioni in area e ad approfittare delle marcature non sempre precise della retroguardia di Stroppa. Sarà importante anche cercare l'uomo libero al limite dell'area e vincere gli uno contro uno sulle fasce, creando così superiorità numerica e costringendo la difesa avversaria a muoversi.

12. 3 cose da osservare

1. Il movimento di Ramos: sarà interessante osservare come si muoverà alla ricerca del pallone e, di conseguenza, come reagirà il centrale di riferimento. Lo seguirà lasciando spazio alle sue spalle oppure rimarrà in posizione per proteggere la profondità?

sarà interessante osservare come si muoverà alla ricerca del pallone e, di conseguenza, come reagirà il centrale di riferimento. Lo seguirà lasciando spazio alle sue spalle oppure rimarrà in posizione per proteggere la profondità? 2. L'ampiezza degli esterni del Venezia: quanto riusciranno a mantenere la squadra larga e quanto questo movimento riuscirà a mettere in difficoltà gli esterni rossoneri?

quanto riusciranno a mantenere la squadra larga e quanto questo movimento riuscirà a mettere in difficoltà gli esterni rossoneri? 3. Gli inserimenti di Pavlović: quanto spesso il difensore rossonero riuscirà ad accompagnare l'azione e ad inserirsi? E soprattutto, come reagirà la difesa di Stroppa a questi movimenti?

(analisi a cura di Lorenzo Lancini – Occhio al Talento)