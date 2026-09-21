Analisi Milan-Lecce: la chiave tattica di Amorim. Cosa ha funzionato e perché

Il Milan batte il Lecce per 3-0 salendo a quota 11 punti in Serie A (a due punti dalla testa dal campionato). Ecco l'analisi di tutti gli aspetti della sfida di San Siro.

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1. La partita in breve

2. Formazioni e cambiamenti tattici

Moreira può giocare su entrambe le fasce oppure da trequartista,

può giocare su entrambe le fasce oppure da trequartista, mentre Ramos, da punta, si è adattato, anche se per pochi minuti, a trequartista.

ha rispettato le attese e ha visto i rossoneri vincere e convincere contro un avversario che, va detto, non ha mai creato veri pericoli., con il ritorno dal primo minuto di, che interrompe il digiuno da gol con una rete spettacolare.Nel secondo tempo sono poi arrivate la rete, altrettanto spettacolare per l’azione nel complesso, die il gol che di fatto ha chiuso la partita di un, al primo gol a San Siro dopo la bella doppietta dell’Olimpico.Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.Nella ripresa sono entrati primaper Pulisic e Saelemaekers, entrambi posizionandosi sulla linea dei trequartisti., che era sempre stato schierato come esterno su entrambe le fasce.Successivamente sono entratiper Modric ed Estupiñán, con cambi ruolo per ruolo e senza modifiche tattiche.Nel finale spazio anche per, con Moreira spostato sulla fascia destra e Ramos abbassato sulla trequarti, con Camarda unica punta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro.

A inizio ripresa Eusebio Di Francesco ha operato subito una sostituzione, togliendo lo spento Stulic e inserendo il giovane, molto interessante, Esteban.

Successivamente sono entrati Fatah, Kaba e N’Gom per Monteiro, Ilić e Maleh, mentre nel finale è uscito Pierotti per N’Dri.

La formazione di partenza era quella preventivata nella nostra analisi prepartita, ad eccezione di Siebert, schierato al posto dell’infortunato Tiago Gabriel.

3. Come ha giocato il Lecce

In fase di impostazione , complice anche la marcatura di Ramos su Ilić, il gioco passava dai centrali oppure dai rinvii lunghi di Falcone alla ricerca della punta.

, complice anche la marcatura di Ramos su Ilić, il gioco passava dai centrali oppure dai rinvii lunghi di Falcone alla ricerca della punta. In fase di non possesso, invece, l’idea era chiara: difesa degli spazi e densità centrale. Un 4-5-1 denso, ma disorganizzato e soprattutto alto con i centrali.

4. Come ha giocato il Milan

5. Dove il Lecce ha colpito

una conclusione da fuori non difficile da parare

e da una palla persa di Loftus-Cheek che sul ribaltamento di fronte ha trovato poi la conclusione di Fatah disinnescata da Maignan.

6. Dove il Milan ha fatto male

7. I duelli chiave: chi li ha vinti?

8. La chiave tattica: confermata o smentita?

9. Le 3 cose da osservare: cosa abbiamo visto?

Situazioni che, visto il dominio rossonero e le poche costruzioni dal basso del Lecce, sono state poco visibili, ma che si sono comunque verificate, con Gallo e Veiga alti sulla linea di Stulic.

sulla linea di Stulic. Avevamo indicato inoltre di osservare lo spazio tra le linee della squadra avversaria, spazio che i trequartisti rossoneri hanno sfruttato molto bene, rendendosi molto pericolosi.

della squadra avversaria, spazio che i trequartisti rossoneri hanno sfruttato molto bene, rendendosi molto pericolosi. Infine, come ultima cosa da osservare, c’era la libertà dei play rossoneri nel costruire il gioco: Modric, Rabiot e Pavlovic hanno avuto molta libertà e hanno potuto giocare il pallone con calma e precisione.

10. Cosa ha funzionato e cosa no per il Milan

11. Conclusione: cosa ci lascia questa partita

La squadra ospite è arrivata a San SiroI rossoneri hanno da subito preso il, imponendo il proprio ritmo agli avversari e costruendo il gioco attraverso una fitta rete di passaggi.In fase di costruzione, la squadra diimpostava dal basso con un, con i due centrocampisti che si abbassavano a turno per aiutare i centrali nell’impostazione insieme a Maignan.che, in possesso, si allargava come una sorta di terzino destro. Pertanto, in fase di costruzione, il modulo del Milan diventava un, con Chukwueze, Rabiot, Pulisic e Saelemaekers a comporre la linea a quattro dietro a Ramos.In fase di non possesso, invece, è importante segnalare come la punta avversaria venisse marcata principalmente da, mentremarcava la mezzala e Gila si occupava principalmente dell’esterno alto di sinistra., che dunque non era l’uomo più avanzato dei rossoneri in fase di non possesso. Questo compito spettava soprattutto ai, che uscivano sui centrali avversari.I salentini hanno prodotto, se non due conclusioni, la seconda più insidiosa, sventata dal portierone rossonero.Le due situazioni sono nate da:Il Milan è riuscito a sfruttare le difficoltà della squadra ospite e aper servire il taglio di un giocatore rossonero hanno funzionato, tant’è che il vantaggio siglato daarriva proprio da una pennellata del centrale serbo numero 31.In generale, in diverse situazioni sono stati provatiche quasi sempre hanno trovato l’uomo libero oppure creato pericoli alla retroguardia avversaria.Le posizioni mobili dihanno fatto venire il mal di testa a Falcone e compagni:Nel nostro prepartita avevamo indicato come possibili duelli chiave le, conclusioni che sono arrivate e sono state letali per l’estremo difensore.Falcone non ha compiuto i miracoli che di solito mette in mostra, va detto però che sulle reti rossonere non ha molte colpe.Avevamo inoltre indicato come l’ampiezza del gioco dicontro la difesa a uomo del Lecce avrebbe potuto creare problemi, e così è stato.Anche se i gol sono arrivati da situazioni diverse, quando il Milan ripartiva, l’esterno opposto rispetto a dove si trovava il pallone erae veniva cercato.Tuttavia, l’imprecisione nel passaggio o il fuorigioco in alcune azioni hanno fatto sì che questa opzione di gioco non portasse reti.Infine, l’ultimo duello indicato riguardava l’attenzione rossonera sulle. Situazioni che sono state, seppur poche, ben gestite dai difensori del Milan, che hanno sempre difeso con, anticipando di testa gli avversari.La chiave tattica era chiara:degli ospiti, data la libertà d’impostazione lasciata dal Lecce, eper evitare forcing finali, pur facendo attenzione ai calci da fermo degli ospiti.Possiamo dire che tutte queste situazioni sono state ben gestite dai rossoneri.Le prime due reti, infatti, sono nate da situazioni sfruttate a proprio favore: nel primo gol la libertà d’impostazione digli ha permesso di servire una palla deliziosa in verticale al compagno numero 11 americano.Nel secondo gol, ancoraè bravo a venire incontro alla palla servita dae a chiudere l’uno-due con il compagno, che poi, dopo l’assist di, sigla il 2-0.Inoltre, il gol arrivato quasi subito ha permesso alla squadra didi poter giocare con più calma e meno pressione, facendo molta attenzione alle situazioni difensive e riducendo quasi a zero i pericoli per Maignan.Nel prepartita avevamo indicato di osservare, in fase di impostazione degli ospiti, le posizioni avanzate dei terzini.Ad aver funzionato nel Milan sono stati soprattutto i, che spesso hanno creato pericoli alla retroguardia ospite, i palloni verticali e la fase difensiva, che ha concesso poco al Lecce.Nonostante il risultato netto, alcune cose non hanno funzionato, come alcunie l’ingresso in campo molle di, apparso fuori condizione.Il Milan vince e, rimanendo in scia di Inter, Roma e Lazio.Vittoria convincente e di personalità, senza mai mettere in discussione il risultato. I rossoneri sono scesi in campo con l’atteggiamento giusto e fin da subito hanno imposto il proprio gioco, dettando tempi e ritmo.Unacontro un avversario che avrebbe potuto creare pericoli, ma che, a conti fatti, non è mai stato realmente in partita.

(analisi a cura di Lorenzo Lancini – Occhio al Talento)