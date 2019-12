Ekdal: “Ibrahimovic può fare ancora la differenza: mentalità vincente”

NEWS MILAN – Il centrocampista svedese della Sampdoria Albin Ekdal, ha commentato sulle pagine del Secolo XIX il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. “Sarà uno stimolo per tutti e con lui in campo sarà tutto un altro Milan, più forte e più motivato. Può fare ancora la differenza, per due motivi: perché è un professionista esemplare e si allena sempre al massimo, e perché con lui in campo tutti fanno meglio perché nessuno ha il coraggio di deluderlo. Chi ha giocato con Ibra sa che significa: vuole sempre vincere e se non ci riesce si arrabbia prima con sé stesso e poi con chi non ha dato tutto. Ha una mentalità da vincente”, ha detto il connazionale dell’attaccante svedese. Intanto, Haaland ha deciso dove andrà a giocare: il suo trasferimento è ufficiale>>>

