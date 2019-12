Calciomercato – UFFICIALE: Haaland firma col Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO – Né Milan né tantomeno Juventus: il baby talento norvegese Erling Haaland ha firmato fino al 2024 con il Borussia Dortmund. I gialloneri di Germania piazzano il primo colpo di mercato di gennaio e si portano a casa l’astro nascente ex Salisburgo che quest’anno è letteralmente esploso a suon di reti sia in campionato che in Champions League (chiedere conferma al Napoli e al Liverpool).

L’attaccante norvegese incasserà 6 milioni d’ingaggio che saliranno a 8 a partire dal terzo anno di contratto. Il Salisburgo incassa 20 milioni di clausola rescissoria, mentre gli altri 10 vanno al padre del ragazzo. Commissione da 15 milioni, invece, per il procuratore di Haaland, Mino Raiola.

