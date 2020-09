Verso Shamrock Rovers-Milan: tornano Kessié e Bennacer. Tonali fuori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessié ed Ismaël Bennacer si riprendono il Milan. Domani sera, in occasione di Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca a Dublino, il centrocampista ivoriano e quello franco-algerino partiranno titolari nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Kessié e Bennacer, il muro del Milan di Pioli

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, spiegando come Pioli, per il primo impegno ufficiale della stagione 2020-2021, si affidi nuovamente al suo muro frangiflutti davanti la difesa, il binomio Kessié-Bennacer che tanto bene ha fatto nella passata annata. Specialmente nel Milan post-lockdown, quando il Diavolo ha totalizzato 9 vittorie su 12 partite disputate.

Milan, per il 2020 ringrazia anche i tuoi mediani

Il Milan di Pioli, quindi, oltre a ringraziare l’enorme contributo di Zlatan Ibrahimović (11 gol in 20 gare tra Serie A e Coppa Italia) e, logicamente, quello del capocannoniere del 2020, il croato Ante Rebić, dovrà fare logicamente altrettanto con il suo numero 79 ed il suo numero 4, riproponendoli titolari contro lo Shamrock Rovers.

Kessié e Bennacer domani titolari. Tonali in panchina

Kessié e Bennacer sono chiamati a rispondere subito ‘presente’ a Dublino. Anche perché, alle loro spalle, preme Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista prelevato dal Brescia per 35 milioni di euro tra prestito oneroso, diritto di riscatto ed eventuali bonus a fine stagione.

Con Tonali si giocherà a tre in mezzo?

Con l’arrivo del centrocampista lodigiano, Pioli potrebbe anche valutare l’ipotesi di tornare ad una mediana con tre elementi. L’obiettivo? Quello di far giocare Kessié, Bennacer e Tonali insieme. E non va dimenticato, poi, come il Milan stia cercando anche un altro centrocampista sul mercato.

Milan, si cerca un altro centrocampista: il punto

I nomi accostati al club di Via Aldo Rossi ormai sono sempre i soliti: Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Boubakary Soumaré (Lille) e Florentino Luís (Benfica). DALLA CROAZIA, PERÒ, ACCOSTANO UN NOME NUOVO AL DIAVOLO >>>