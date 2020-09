Calciomercato Milan – Centrocampo: idea Basic del Bordeaux

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista in questa sessione di calciomercato.

Centrocampo: obiettivi Bakayoko, Soumaré e Florentino

Gli obiettivi principali del club di Via Aldo Rossi sono Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Boubakary Soumaré (Lille) e Florentino Luís (Benfica). Nelle ultime ore, poi, è spuntato fuori anche il nome di Ibrahim Sangaré (Tolosa).

Milan, è Basic l’opzione ‘low cost’ per la mediana?

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, in Croazia sono sicuri che il Milan andrà con forza su Toma Basic, classe 1996, centrocampista croato del Bordeaux, ex Hajduk Spalato, nel momento in cui venderà Rade Krunić.

Basic a centrocampo? Ecco quanto costa il croato

La richiesta dei ‘Girondins‘ per Basic è sostenibile: 10 milioni di euro. Tuttavia, l’indiscrezione che vorrebbe Basic nel mirino del club meneghino non avrebbe per ora trovato conferme da fonti vicine alla società rossonera. LE ULTIME DI MERCATO SUL POSSIBILE ARRIVO DI NIKOLA MILENKOVIĆ >>>