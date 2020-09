TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 16 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 16 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in copertina, parla della rinuncia della Juventus a Luís Suárez del Barcellona. Il prescelto, per il ruolo di centravanti, è Edin Dzeko.

Per poter ingaggiare il bosniaco dalla Roma, però, ha bisogno che Arkadiusz Milik lasci il Napoli e si trasferisca nella Capitale. In Italia c’è anche l’agente di Paulo Dybala: si cerca un’intesa per il rinnovo del contratto della ‘Joya‘ fino al 30 giugno 2025.

Sotto la testata si parla della bella prestazione (due gol) di Lautaro Martínez in Inter-Lugano 5-0 e delle mosse di mercato del Torino. I granata, alla ricerca di un difensore, puntano ora su Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Interviste esclusive, infine, a Rolando Bianchi ed a Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta.

