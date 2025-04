Ecco le probabili formazioni di Venezia-Milan: Sérgio Conceicao dovrebbe proporre un cambio in difesa. E in attacco invece ...

Nella giornata di domani, domenica 27 aprile, alle ore 12:30, allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia si giocherà la sfida tra il Venezia di Eusebio Di Francesco e il Milan di Sérgio Conceicao, valida per la 34^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano dalla vittoria schiacciante in Coppa Italia contro l'Inter e vogliono dare continuità a questo momento con un successo anche in campionato.