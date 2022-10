Torino-Milan, la probabile formazione dei granata | Serie A News

Domani sera, alle 20.45, il Torino ospiterà allo Stadio 'Olimpico Grande Torino' il Milan . La gara sarà valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A e i padroni di casa vorranno ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo essere usciti vittoriosi dall'ultima trasferta di Udine. Dovranno fare i conti con un Milan in splendida forma e reduce dal successo in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Ecco, dunque, come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Ivan Juric per contrastare i rossoneri.

Torino, la probabile formazione

Confermato il 3-4-2-1 con Milinkovic Savic tra i pali. In difesa dovrebbero agire Djidji, Schuurs e Rodriguez, con Buongiorno che dovrebbe partire dalla panchina. Assente Aina per infortunio, sulle fasce di centrocampo dovrebbero agire Singo e Lazaro. In mezzo al campo spazio per Lukic e Ricci, mentre la coppia di trequartisti dovrebbe essere composta da Vlasic e Miranchuk, con Radonjic pronto ad entrare a gara in corso. Out per infortunio anche Sanabria, in attacco giocherà dal primo minuto l'ex di turno Pellegri.