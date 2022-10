Milan, cinque cambi rispetto alla Dinamo: la probabile formazione | News

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite del Torino allo Stadio 'Olimpico Grande Torino'. La partita sarà valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vorranno ottenere un successo per mantenere il passo del Napoli, vincente oggi contro il Sassuolo. I ragazzi di Stefano Pioli dovranno fare i conti con una squadra ostica come quella allenata da Juric , galvanizzata da una bella vittoria nell'ultima trasferta contro l'Udinese. Ecco, dunque, le probabili scelte di formazione dell'allenatore del Milan .

Milan, la probabile formazione

Confermato il 4-2-3-1 con Tatarusanu tra i pali. In difesa dovrebbe rivedersi ancora nel ruolo di terzino destro Kalulu, mentre al centro della difesa torna Tomori dopo aver riposato causa squalifica contro la Dinamo Zagabria. Accanto a lui dovrebbe partire dall'inizio Gabbia e non Kjaer, con il difensore italiano reduce da un'ottima prova in Croazia. Inamovibile a sinistra Theo Hernandez. Turno di riposo per Bennacer, il quale verrà sostituito dall'ex di turno Pobega. Affianco a lui ci sarà Tonali. Novità anche nel reparto avanzato. Torna titolare a destra Junior Messias, mentre è ballottaggio serrato tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere, con il primo leggermente favorito sul belga. A sinistra sicuro del posto Leao, mentre in attacco ci sarà dal primo minuto Origi e non Giroud.