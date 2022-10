Torino-Milan, Pioli: “De Ketelaere magari domani fa gol…” | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 13:45, andrà in scena la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alla vigilia di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale della conferenza di Pioli, per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta. Intanto il Mister si affida a loro per le prossime partite >>>