Torino-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia metà attacco

Le probabili formazioni di Torino-Milan, gara del 36° turno della Serie A 2020-2021. Le possibili scelte di Davide Nicola e Stefano Pioli

QUI TORINO - Confermato il 3-5-2 di base, le uniche certezze per Nicola sono in difesa. Per il resto, ci sono ben cinque ballottaggi tuttora aperti tra centrocampo ed attacco. Sulla fascia destra, uno tra Wilfried Singo e Mërgim Vojvoda; su quella sinistra, uno tra l'ex Ricardo Rodríguez e Cristian Ansaldi. In mezzo, o Daniele Baselli o Tomás Rincón, poi uno tra Karol Linetty e l'altro ex di serata, Simone Verdi. In attacco, chi affiancherà il 'Gallo' Andrea Belotti tra Simone Zaza ed Antonio Sanabria?