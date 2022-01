Serie A, Milan-Roma: le probabili scelte di formazione di Pioli e Mourinho

Domani sera andrà in scena, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Roma: ecco le probabili scelte di formazione di Pioli e Mourinho

Enrico Ianuario

Nonostante mille difficoltà, domani ripartirà la Serie A. Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri ospiteranno allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro la Roma. La gara sarà valida per la 20^ giornata del campionato italiano, con il fischio d'inizio in programma alle 18.30. Ecco, dunque, come potrebbero scendere in campo le due squadre.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre calciatori risultati positivi al Covid-19. Di questi, si conosce solamente Ciprian Tatarusanu, mentre gli altri indisponibili sono rimasti nell'anonimato. Inoltre, l'allenatore rossonero dovrà fare a meno degli infortunati Plizzari, Kjaer e Pellegri, oltre a Kessié e Bennacer impegnati in Coppa d'Africa. Sarà confermato l'ormai consolidato 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. In difesa dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo sicuro della titolarità Sandro Tonali, con Bakayoko in leggero vantaggio su Krunic per una maglia da titolare. Terzetto di trequartisti che verrà composto da Junior Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers, quest'ultimo che verrà impiegato a sinistra. In attacco, Giroud è in vantaggio su Ibrahimovic. In panchina i due recuperati Leao e Rebic.

Discorso simile anche per José Mourinho, alle prese con le positività legate al Covid riscontrate da Fuzato e Borja Mayoral. Unico indisponibile per infortunio Spinazzola, con El Shaarawy che non è al top della condizione ma dovrebbe essere convocabile. L'allenatore portoghese schiererà la sua squadra adottando il 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali, nonostante il portiere non sia al 100%. Terzetto difensivo che verrà composto da Ibanez, Smalling e Mancini. Corsie di centrocampo che verranno occupate da Karsdorp e Vina, in mezzo al campo agirano Veretout,Cristante e Pellegrini. Dovrebbe essere confermata la coppia d'attacco composta da Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.