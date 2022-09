Salisburgo-Milan, avanti è ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Díaz

Stasera, in Salisburgo-Milan , mister Stefano Pioli è indeciso se schierare titolare Charles De Ketelaere o Brahim Díaz . Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ipotizzando la probabile formazione del Diavolo per il match di questa sera, alle ore 21:00 , alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria).

Presumibilmente partirà titolare il belga, classe 2001 , prelevato in estate dal Bruges per 35 milioni di euro bonus inclusi, così com'era stato nel derby di sabato scorso a 'San Siro' contro l' Inter . Quindi, in occasione del prossimo impegno di campionato, Sampdoria-Milan , è altrettanto probabile che le gerarchie tra i due trequartisti si sovvertano.

Per il resto, Pioli ha deciso di dare spazio ad Alexis Saelemaekers, sempre in trequarti, ma sulla fascia destra del suo 4-2-3-1. Confermata, in blocco, larga parte della formazione titolare vista nel derby. Assente Ante Rebić, in avanti oltre a Junior Messias l'unico cambio offensivo sarà Divock Origi. L'ex Liverpool è pronto a subentrare a gara in corso.