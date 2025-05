Probabili formazioni, Roma-Milan: tante assenze! Un cambio importante

Nella giornata di oggi 18 maggio, alle ore 21:00, lo stadio 'Olimpico' di Roma sarà teatro della sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e il Milan di Sérgio Conceicao, valevole per la 37^ e penultima giornata della Serie A 2024/2025. I rossoneri arrivano dalla cocente delusione in finale di Coppa Italia contro il Bologna, mentre i giallorossi hanno perso una gara fondamentale contro l'Atalanta. Entrambe le squadre si giocano le ultime carte per l'Europa. Il Milan arriva all'ottavo posto, ma vincendo raggiungerebbe la Roma e la supererebbe per gli scontri diretti a favore. Per un posto in Conference League, al momento, servirebbe il sesto posto. Ecco le probabili formazioni di Roma-Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>