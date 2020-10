Probabili formazioni Milan-Roma: tanti cambi nelle squadre | Serie A News

Probabili formazioni Milan-Roma: queste le scelte di Pioli e Fonseca?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ipotizzato le probabili formazioni di Milan-Roma. La gara, valida per la 5^ giornata della Serie A 2020-2021, è in programma domani sera, a San Siro, alle ore 20:45.

In casa Milan, il tecnico Stefano Pioli riproporrà Davide Calabria nel ruolo di terzino destro, al posto di Diogo Dalot, rispetto la vincente trasferta di Europa League al ‘Celtic Park‘. A centrocampo, poi, Ismaël Bennacer tornerà dal 1′, con Sandro Tonali che si accomoderà nuovamente in panchina.

Nel tridente dei trequartisti alle spalle di Zlatan Ibrahimović, con Hakan Çalhanoglu recuperabile al massimo per la panchina, le probabili formazioni di Milan-Roma danno favoriti, tra i rossoneri, Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. Chance, dunque, a gara in corso per Samu Castillejo e Rade Krunić. Out per infortunio Ante Rebić.

In casa Roma, l’allenatore Paulo Fonseca ha recuperato, rapidamente, Gianluca Mancini, risultato negativo al CoVid_19. Giocherà certamente, in difesa, vista anche l’indisponibilità di Chris Smalling. Quindi Lorenzo Pellegrini agirà, presumibilmente, sulla linea dei centrocampisti anziché sulla trequarti.

Davanti, infatti, dietro Edin Džeko, ci sarà spazio per l’armeno Henrikh Mkhitayran e per il canario Pedro, ai quali spetterà il compito di insidiare la difesa del Diavolo, battuta una sola volta in questo campionato.

Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Roma di domani sera a San Siro:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Conti, Krunić, Tonali, Hauge, Castillejo, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Džeko. A disposizione: Pau López, Boer, Karsdorp, Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Cristante, Villar, C. Pérez, Mayoral. Allenatore: Fonseca. TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL BIG MATCH DI SAN SIRO >>>