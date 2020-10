Milan-Roma: oggi la decisione su Calhanoglu | Serie A News

Milan-Roma: giornata decisiva per Calhanoglu

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Hakan Calhanoglu prova ad esserci per Milan-Roma. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come il fantasista turco, che qualche giorno fa si è procurato una distorsione alla caviglia in allenamento a Milanello, stia provando a forzare i tempi del suo rientro. Ieri Calhanoglu ha svolto ancora allenamento personalizzato: ha la speranza di essere convocato per Milan-Roma di domani sera. Oggi, però, intanto, ci sarà un provino a Milanello per testare le condizioni reali della sua caviglia. Il tecnico Stefano Pioli, unitamente al giocatore ed allo staff medico, infatti, stanno valutando se affrettare i tempi: oggi dovrebbe arrivare la risposta definitiva. CAPITOLO MERCATO: LE ULTIME SUL RINNOVO DEL TURCO >>>